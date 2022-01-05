36 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة في السعودية بمواصفات رائعة جدا

أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة في السعودية، يبحث فئة كبيرة من الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة عن جودة ومميزات ومواصفات السيارة، وأيضاً أن تكون بسعر اقتصادي بمتناول الجميع، حيث أن يحرص العميل عند القيام بشراء مواصفات السيارة من حيث الأبعاد والمساحة الداخلية للسيارة، كما أن السيارة تحتوي على الكثير من وسائل الترفيه ووسائل الأمن والسلامة ويوجد الكثير من السيارات ذات سعر زهيد بالسعودية التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص لشرائها وهذا ما نوضحه لكم اليوم.

أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة في السعودية

يوجد قائمة متنوعة من السيارات الحديثة الموجودة بالسعودية بأسعار اقتصادية ومنها:

تعتبر سيار شيفرولية سبارك من بين سيارات الهاتشباك وتتميز بوجود محرك يعمل بأربع أسطوانات، وذات سعة تصل نحو 104 لتر

وقوة المحرك تصل حتى 67 حصان وتستهلك وقود بمعدل 19.6 كم/ لتر

أما بالنسبة لعزم الدوران الخاص بالسيارة يبلغ نحو 127 نيوتن/ متر

وتعتبر من بين السيارات العملية التي يوجد بها الكثير من المميزات منها تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

أما بالنسبة لسعر سيارة شيفرولية سبارك يبدأ من 36,900 ريال سعودي.

سيارة شيفرولية سباركسيارة نيسان صني

التي حققت أعلى نسبة مبيعات في الفترة الأخيرة بالسوق السعودي حيث أن السعر يبدأ من 50,064 ريال سعودي.

والسيارة تنتمي لفئة السيدان، كما أنها من بين السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود بمعدل حوالي 17.1 كم/ لتر.

ومحرك السيارة ذات قوة 118 حصان، كما أن معدل تسارعها لمدة لا تتعدى 16 ثانية يصل نحو 0 حتى 100 كم بالساعة.

وذات عزم دوران يبلغ نحو 149 نيوتن/ متر، كما أن سيارة نيسان تلفت الانتباه لها لأنها تتميز بتصميم أنيق وراقي وبشكل انسيابي.

وبمحرك ذات سعة تصل نحو 1.6 لتر.

سيارة جيلي بين راي