36 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة في السعودية بمواصفات رائعة جدا

أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة في السعودية، يبحث فئة كبيرة من الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة عن جودة ومميزات ومواصفات السيارة، وأيضاً أن تكون بسعر اقتصادي بمتناول الجميع، حيث أن يحرص العميل عند القيام بشراء مواصفات السيارة من حيث الأبعاد والمساحة الداخلية للسيارة، كما أن السيارة تحتوي على الكثير من وسائل الترفيه ووسائل الأمن والسلامة ويوجد الكثير من السيارات ذات سعر زهيد بالسعودية التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص لشرائها وهذا ما نوضحه لكم اليوم.أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة في السعودية
يوجد قائمة متنوعة من السيارات الحديثة الموجودة بالسعودية بأسعار اقتصادية ومنها:سيارة شيفرولية سبارك
- تعتبر سيار شيفرولية سبارك من بين سيارات الهاتشباك وتتميز بوجود محرك يعمل بأربع أسطوانات، وذات سعة تصل نحو 104 لتر
- وقوة المحرك تصل حتى 67 حصان وتستهلك وقود بمعدل 19.6 كم/ لتر
- أما بالنسبة لعزم الدوران الخاص بالسيارة يبلغ نحو 127 نيوتن/ متر
- وتعتبر من بين السيارات العملية التي يوجد بها الكثير من المميزات منها تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
- أما بالنسبة لسعر سيارة شيفرولية سبارك يبدأ من 36,900 ريال سعودي.
- التي حققت أعلى نسبة مبيعات في الفترة الأخيرة بالسوق السعودي حيث أن السعر يبدأ من 50,064 ريال سعودي.
- والسيارة تنتمي لفئة السيدان، كما أنها من بين السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود بمعدل حوالي 17.1 كم/ لتر.
- ومحرك السيارة ذات قوة 118 حصان، كما أن معدل تسارعها لمدة لا تتعدى 16 ثانية يصل نحو 0 حتى 100 كم بالساعة.
- وذات عزم دوران يبلغ نحو 149 نيوتن/ متر، كما أن سيارة نيسان تلفت الانتباه لها لأنها تتميز بتصميم أنيق وراقي وبشكل انسيابي.
- وبمحرك ذات سعة تصل نحو 1.6 لتر.
- السيارة تحمل الكثير من المواصفات المتميزة للغاية حيث أن المحرك الخاص يعمل من خلال ثلاث أسطوانات قد تصل سعتها نحو 1 لتر.
- وتعتبر السيارة لها صيت كبير بالسوق السعودي، حيث أنها من بين السيارات الرياضية التي تحمل مظهر أنيق وراقي إلى جانب أداء السيارة المتميز للغاية.
- كما أنها اقتصادية للغاية في استهلاك الوقود 20,9 كم/ لتر، والسيارة تعمل بعزم دوران يبلغ نحو 215 نيوتن/ متر.
- والسيارة متوفرة بسعر 53.900 ريال سعودي.
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أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة في السعودية، يبحث فئة كبيرة من الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة عن جودة ومميزات ومواصفات السيارة، وأيضاً أن تكون بسعر اقتصادي بمتناول الجميع، حيث أن يحرص العميل عند القيام بشراء مواصفات السيارة من حيث الأبعاد والمساحة الداخلية للسيارة، كما أن السيارة تحتوي على الكثير من وسائل الترفيه ووسائل الأمن والسلامة ويوجد الكثير من السيارات ذات سعر زهيد بالسعودية التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص لشرائها وهذا ما نوضحه لكم اليوم.أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة في السعودية
يوجد قائمة متنوعة من السيارات الحديثة الموجودة بالسعودية بأسعار اقتصادية ومنها:سيارة شيفرولية سبارك
- تعتبر سيار شيفرولية سبارك من بين سيارات الهاتشباك وتتميز بوجود محرك يعمل بأربع أسطوانات، وذات سعة تصل نحو 104 لتر
- وقوة المحرك تصل حتى 67 حصان وتستهلك وقود بمعدل 19.6 كم/ لتر
- أما بالنسبة لعزم الدوران الخاص بالسيارة يبلغ نحو 127 نيوتن/ متر
- وتعتبر من بين السيارات العملية التي يوجد بها الكثير من المميزات منها تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
- أما بالنسبة لسعر سيارة شيفرولية سبارك يبدأ من 36,900 ريال سعودي.
- التي حققت أعلى نسبة مبيعات في الفترة الأخيرة بالسوق السعودي حيث أن السعر يبدأ من 50,064 ريال سعودي.
- والسيارة تنتمي لفئة السيدان، كما أنها من بين السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود بمعدل حوالي 17.1 كم/ لتر.
- ومحرك السيارة ذات قوة 118 حصان، كما أن معدل تسارعها لمدة لا تتعدى 16 ثانية يصل نحو 0 حتى 100 كم بالساعة.
- وذات عزم دوران يبلغ نحو 149 نيوتن/ متر، كما أن سيارة نيسان تلفت الانتباه لها لأنها تتميز بتصميم أنيق وراقي وبشكل انسيابي.
- وبمحرك ذات سعة تصل نحو 1.6 لتر.
- السيارة تحمل الكثير من المواصفات المتميزة للغاية حيث أن المحرك الخاص يعمل من خلال ثلاث أسطوانات قد تصل سعتها نحو 1 لتر.
- وتعتبر السيارة لها صيت كبير بالسوق السعودي، حيث أنها من بين السيارات الرياضية التي تحمل مظهر أنيق وراقي إلى جانب أداء السيارة المتميز للغاية.
- كما أنها اقتصادية للغاية في استهلاك الوقود 20,9 كم/ لتر، والسيارة تعمل بعزم دوران يبلغ نحو 215 نيوتن/ متر.
- والسيارة متوفرة بسعر 53.900 ريال سعودي.