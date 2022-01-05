الأسطورة وصلت.. سيارة هيونداي النترا 2022 الجديدة كليا في سوق السيارات بمواصفات وأسعار خيالية

أسعار ومواصفات سيارة هيونداي النترا هي موضوع بحث بالنسبة للكثير من محبي عالم السيارات المطلعين دوما عل كل جديد فيه كما أن كل المقبلين على الشراء لتلك الماركة وهذا الموديل على وجه التحديد ينتظرون عرض مراجعة وافية ووصف شامل عما تحتويه السيارة من تجهيزات مميزة لهذا الموديل المميز من هيونداي وهو موديل النترا للعام ألفين اثنين وعشرين وعن المواصفات الخاصة بالسيارة وأهم المعلومات عنها نتحدث بالتفصيل من خلال هذا المقال بيان عن تكلفة الشراء للسيارة بالأسواق.

مواصفات سياره هيونداي النترا 2022

الأسعار والمواصفات للسيارة هيونداي النترا 2022 تعد من أهم البيانات التي تتعلق بالسيارة والمبحوث عنها بقوة إذ تعد من بين أقوى الموديلات المتميزة والتي يرغب الكثيرون في التعرف على أهم ما قد تم إمداد مقصورتها الداخلية به من ملحقات تضفي على قيادة السيارة مزيد من المتعة، والتجهيزات الأساسية والتي تهدف لقيادة احترافية وآمنة نتعرف عليها فيما يأتي عن مواصفات سياره هيونداي النترا 2022

مواصفات التي تميز تلك السيارة هيونداي النترا 2022، نتحدث عنها بالتفصيل من خلال ما يلي في النقاط القادمة:

المحرك الخاص بالسيارة يبلغ من السعة ألف وستمائة سي سي.

القوة الخاصة بالسيارة تبلغ حوالي مائة سبعة وعشرين حصان.

عزم دوران محرك السيارة يبلغ حوالي مائة سبعة وخمسين نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيكي يعد من النوع الرباعي السرعات.

السيارة تتسم بالتسارع الذي يعدل أحد عشر ثانية للبدء بقطع المسافة التي تعدل مائة كم لكل ساعة.

الطول للسيارة أكثر من أربعة ونصف متر.

السيارة مجهزة بعوامل الأمان مثل الفرامل التي تمنع الانغلاق وكذلك توفر نوع وسائد هوائية لتفادي أي ارتطامات.

أسعار سيارة هيونداي النترا 2022

أسعار سيارة هيونداي النترا 2022 والتي تتوفر حاليا بمختلف المعارض والأسواق وبالنسبة للتوكيل جبور فقد عرض أن يتم التقسيط لمبلغ شراء السيارة بقيمة شهرية ألفين جنيه لتباع بالسعر الإجمالي الذي يعدل ثلاثمئة خمسة وثلاثين ألف جنيه مصري حيث أن مختلف نوعيات السيارات قد ارتفعت أسعارها، يمكن شراؤها من أحد المعارض