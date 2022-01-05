قنبلة الموسم.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 تتحدي المستقبل بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر معلومات لا بد من توفرها لدى العملاء من الراغبين في الحجز لتلك السيارة من النوع الكلاسيك الرياضي المميز والذي يجمع في تصميمه ما بين جمال التصميم وشكله المميز من الداخل والخارج، والتي قد راعت الشركة المنتجة لأن يكون التصميم مراعي للانطلاقة الحرة لمن يقودها مع توفير كل الإمكانات للركاب للاستمتاع برحلة مميزة وبتجهيزات للسيارة تعد هي الأفضل ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة وتجهيزاتها، والسعر الخاص بالسيارة بالأسواق.

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

نتابع فيما يلي أهم المعلومات عن الأسعار والمواصفات الخاصة بالسيارة من الماركة تويوتا الموديل اف جي كروزر 2022 حيث يجمع في مواصفاته ما بين الأداء العصري، والتصميم الكلاسيك الممتاز والذي يتسم بالمتانة والقوة أثناء عبور الطرق التي تتسم بوعورتها، ومن أهم ما تمتاز به السيارة القوة العالية للثبات على الطريق، والمواصفات نعرضها في هذه النقاط القليلة فتابعون عن مواصفات السيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

المواصفات الخاصة بالسيارة تويوتا اف جي كروزر موديل عام 2022 تمتاز بالكثير من التجهيزات التالية:

الأداء الخاص بالسيارة يعد حاسمًا ومخترقًا لأصعب الطرق مهما بلغت درجة وعورتها.

سيارة من النوع الرياضي المتميز.

الرحلة بتلك السيارة تعد ممتازة ومريحة للغاية بفضل قوة الهيكل الخارجي الممتص للتصادم مع المقاعد المريحة والتي تتوفر فيها الوسائد من النوع الهوائي.

نظامها ميسر للتحكم الذاتي والثبات طوال فترة القيادة.

المحرك ستة سليندر.

قوة المحرك مائتين ثمانية وستين حصان.

النظام الذي تعمل به السيارة من نوع الدفع الرباعي.

يتوفر بالسيارة القفل من النوع الأوتوماتيك.

تتوفر الفرامل بها مانع للانغلاق بما يتيح القيادة الآمنة.

أسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر موديل 2022

لم يتم التحديد للسعر الخاص بالسيارة من موديل إف جي وكروزر، وهذا للسيارة من السعة للمحرك التي تبلغ أربعة لتر وبالقوة 27 حصان، ولكن الموديل بمحرك ستة سلندر متوفر بالمعارض بالمملكة السعودية بسعر 262 ألف ريالًا سعوديًا، فيمكن شراءه من أحد معارض بلدك