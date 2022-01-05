كيفية تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل

سيارة تويوتا برادو 2022 الان بقسط 800 ريال على خمس سنوات من احدث سيارات الدفع الرباعي التي نزلت سوق السيارات حديثا مع مميزات رائعة وجذابة لكل محبين السيارات الدفع الرباعي العائلية ذات التصميم الأنيق وهي سيارة تويوتا برادو الجديدة، حيث تم طرحها في الأسواق بالتقسيط علي خمس سنوات بقسط 800 ريال سعودي فقط.

عروض شركة عبداللطيف جميل لتجارة السيارات

قدمت شركة عبداللطيف جميل عرضا رائعا مع بداية عام 2022 على سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة،حيث انه يمكنكم الحصول علي السيارة بالتقسيط علي 60 شهرا أي ما يقارب 5 سنوات و اكثر حسب اختياركم لموديل السيارة واللون وأيضا حسب قيمة المقدم المدفوع، وذلك بقسط 800 ريال سعودي فقط،للحصول علي العرض لابد من التوجه الى موقع عبداللطيف جميل وتسجيل كافة البيانات المطلوبة مع اختيار خانة التمويل ثم الحساب للحصول على كافة المصاريف المطلوبة بعد خصم الضريبة.

سعر سيارة تويوتا برادو 2022 في الدول العربية

يبدأ سعر سيارة تويوتا برادو 2022 في المملكة العربية السعودية من 143 ألف ريال سعودي فيما فوق وذلك حسب الفئة المطلوبة.

سعر سيارة تويوتا برادو 2022 في مصر فهو 729.000 ألف جنيه مصري فيما فوق أيضا حسب مميزات كل فئة.

اما عن سعر السيارة في دولة قطر فهو يبدأ من 168907 ريال قطري، وفي دولة الكويت يبدأ من 13.986 دينار كويتي،وأخيرا في دولة الامارات يبدأ سعرها من 170.391 درهم اماراتي،وتتفاوت الأسعار حسب الموديلات والفئات المطروحة من السيارة.

الوان سيارة تويوتا برادو 2022 في الأسواق العربية

نرى سيارة تويوتا برادو في الأسواق بخمس ألوان مختلفة لتنوع الأذواق والاختيارات، هناك اللون الأسود اللامع ملك الفخامة في السيارات، واللون الأبيض الكريستالي لمحبي الألوان الفاتحة،واللون الميكا، واللون الأحمر القاتم، وأيضا اللون افانتي من جارد برونزي.

بكل المميزات التي تتمتع بها سيارة برادو الجديدة كليا سوف تبهر محبي سيارات الدفع الرباعي والسيارات العائلية حيث انها بتلك المميزات قد دخلت المنافسة مع أشهر سيارات الدفع الرباعي الشهيرة، ولكن هذا ما تعودنا عليه من شرك تويوتا فهي دائما تبهرنا بكل اصدار جديد أو فئة جديدة في عالم السيارات.