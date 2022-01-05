سعر سيارة رنج روفر في السعودية 2022 جميع الموديلات والفئات

سعر سيارة رنج روفر في السعودية 2022 بجميع الموديلات والفئات باعتبارها واحدة من أهم وأشهر أنواع وماركات السيارات وأكثرها تميزا ومواصفات عالمية ، فإن الجميع يكونون في حالة ترقب لأسعار الموديلات الجديدة من هذه السيارة في كل عام ، وتختلف قيمة السيارة من دولة إلى أخرى وفقا للعملة ولذلك سوف يتم عبر الفقرات التالية توضيح كم سعر الرنج روفر 2022 في السعودية وأهم مواصفاتها بالتفصيل.

معلومات عن سيارات الرنج روفر

إن سيارات رنج روفر هي سيارات يتم إعدادها وصناعتها بواسطة شركة رنج روفر البريطانية والتي تنتمي في الأساس إلى مجموعة شركات جاكوار لاند روفر ، ومن أهم المميزات في هذه السيارات أنها تأتي بنمط الدفع الرباعي إلى جانب الشكل الانسيابي الجذاب الألوان والسعرات وقوة وسعة المحرك وأنظمة الأمان المزيد من المواصفات التي من الصعب العثور عليها مجتمعة في سيارة واحدة.

سعر سيارة رنج روفر 2022 في السعودية

كما هو الحال في موديلات سيارة لاندكروز 2022 وكذلك سيارة هيونداي توسان 2022 وغيره ؛ فإنه تجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من أبناء السُّعُودية يفضلون اقتناء موديلات سيارات الرنج روفر دائما للحصول على المواصفات القياسية للسيارة وتحقيق متعة القيادة ويتراوح سعر رنج روفر في المملكة بين مائتي 200 إلى ثمانمائة 800 ألف ريال سعودي ، حيث يختلف السعر وفقا للموديل والحجم والمواصفات لسيارات رينج روفر في السوق السعودي لعام ٢٠٢٢م على النحو التالي:

سعر سيارة رنج روفر ايفوك يتراوح بين: ٢٣٥ إلى ٢٥٥ ريال سعودي.

سعر سيارة رنج روفر v6 يتراوح بين: ٤١٥ إلى ٤٨٠ ريال سعودي.

سعر سيارة رنج روفر فوج SE : يتراوح بين ٥٢٥ إلى ٥٥٠ ريال سعودي.

سعر سيارة رنج روفر فوج إل إي : يتراوح بين ٤٧٠ إلى ٤٩٠ ريال سعودي.

سعر سيارة رنج روفر سبورت ٢٠٢٢ يتراوح بين ٣٥٦ إلى ٥٥٩ ريال سعودي.

أسعار سيارات رنج روفر ديفيندر ٢٠٢٢ بمختلف الفئات: تتراوح بين ٢٢٩ إلى ٣٠٠ ريال سعودي.

سعر رنج روفر ديسكفري اس يتراوح بين ٢٥٢ إلى ٢٥٥ ريال سعودي.

سعر سيارة رنج روفر ديسكفري إتش اس اي ٢٠٢٢ يتراوح بين ٣١١ إلى ٣١٥ ريال سعودي.

سعر سيارة رنج روفر Range Rover 2022 ديسكفري إتش اس اي HSE لاكشري يتراوح بين ٣٣٩ إلى ٣٤٤ ريال سعودي.

ويذكر أنه يوجد في السوق السعودي بعض من الوكلاء الرسميين لمختلف السيارات ، وفيما يخص سيارة رنج روفر البريطانية فإن الوكيل الرسمي والمعتمد لها في المملكة بين هو محمد يوسف ناغي.