الوحش الإنجليزي وصل.. سعر ومواصفات لاندروفر ديسكفري موديل 2022 في السعودية

سيارة لاندروفر ديسكفري موديل 2022 في السعودية، تقدم شركة لاندروفر باقة مميزة ومتنوعة من الإصدارات القوية من السيارات داخل الأسواق السعودية، كما انها تشتهر بفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تضم باقة من وسائل التحكم والرفاهية، بجانب التجهيزات الفنية الخاصة بكل طراز ومن بينهم لاندروفر ديسكفري موديل 2022، والتي نوفر لكم من خلال هذا المقال كل المواصفات الخاصة بها بالإضافة لسعرها في السعودية.

سيارة لاندروفر ديسكفري موديل 2022 في السعودية

تعد سيارات لاندروفر في السعودية من أنواع السيارات التي تنجذب لها شريحة كبيرة ممن يفضلون اقتناء السيارات الفاخرة، لما تتميز به من طابع قوي وجرئ وهذا هو المتوفر في سيارات لاندروفر بالسعودية بمختلف أنواعها وأسعارها، وتم إصدار أحدث طراز منها وهو سيارة لاندروفر ديسكفري موديل 2022 في السعودية.

تتمتع لاندروفر ديسكفري 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي.

ينتج قوة 355 حصان وعزم دوران يبلغ 499 نيوتن/متر.

كما تعمل بنظام الدفع الرباعي مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني سرعات.

بينما تتوافر السيارة بأنظمة مساعدة السائق القياسية تحذير الاصطدام الأمامي.

وكذلك تتمتع بالكبح التلقائي في حالات الطوارئ ومراقبة النقطة العمياء.

والحفاظ على حارة السير وتنبيه حركة المرور الخلفية ونظام كاميرا الرؤية المحيطية لركن السيارة.

كما بها أجهزة استشعار ركن أمامية وخلفية للتعرف على إشارات المرور ومراقبة نعاس السائق.

مواصفات لاندروفر ديسكفري 2022

وصممت لاندروفر ديسكفري داخلياً بحزمة من الترفيه.

مثل شاشة تعمل باللمس مقاس 11.4 بوصة، وجهاز استريو ب8 مكبرات صوت.

كما يوجد بها نظام ملاحة وراديو ستالايت وراديو HD ومخارج USB.

بالإضافة إلى الأندرويد أوتو والأبل كاربلاي.

بينما تتوفر بشحن الجهاز لاسلكياً ونقطة اتصال Wi-Fi ونظام صوت Meridian بسعة 12 أو 14 مكبر صوت.

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وقد تتمتع سيارة لاندروفر ديسكفري موديل 2022 بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED.

بالإضافة لإكصدام أمامي بتصميم رائع ومدعوم بتطعيمات من النيكل كروم.

كما بها شبكات أمامية متقطعة وفوجات أمامية وعجلة قيادة متعددة المهام.

التصميم الداخلي للاندروفر ديسكفري موديل 2022التصميم الخارجي للاندروفر ديسكفري 2022سعر سيارة لاندروفر ديسكفري موديل 2022 في السعودية

وقد بلغ سعر لاندروفر ديسكفري 2022 بالسعودية بمبلغ 390 ألف ريال.