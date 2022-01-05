30 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات خيالية

30 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات، تهتم المملكة العربية السعودية بشكل مستمر بأن تقوم بالحصول على الكثير من السيارات المختلفة من دول العالم المتنوعة، حيث أن المملكة العربية السعودية تضم سوق كبير من السيارات من أجل تلبية كافة احتياجات المواطنين، ولكننا نجد أن ألاف المواطنين يقومون بالبحث على أرخص أنواع السيارات الحديثة التي من المقرر أن تطرح بالمملكة العربية السعودية وما تحمله من مميزات وتقنيات حديثة.

30 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات

لكل من يرب في اقتناء سيارة حديثة بأقل الأسعار في المملكة العربية السعودية نحن اخترنا لك اليوم مجموعة مختارة من السيارات:

هذه النوعية من السيارة يرغب بها العديد من المواطنين بكاف أنحاء ومحافظات المملكة العربية السعودية، والسبب وراء كل ذلك أنها تنتمي للسيارات الموفرة باستهلاك الوقود.

كما أن السيارة تبلغ نحو 167 كيلو بالمتر في الساعة الواحدة.

والسيارة متوفر بالسوق السعودي بسعر يبدأ من 30 ألف ريال سعودي.

بسعر يبدأ من 30 ألف ريال سعودي. وتعتبر على الرغم من ما تحمله من أسعار السيارات الرخيصة في المملكة.

سيارة ميتسو ميراج في السعودية

هذه السيارة تنتمي لفئة سيارات سيدان، حيث أن سعر السيارة بالأسواق السعودية قد يصل حتى 37 ألف ريال سعودي.

قد يصل حتى 37 ألف ريال سعودي. والسيارة تتمتع بنظام الدفع الأمامي، كما أنها مزودة بناقل حركة أتوماتيك يقبل العمل بست سرعات مختلفة ويتم تلقائي بتقنية أتوماتيك، ومحرك السيارة تصل حتى 1.8 لتر.

سيارة جيلي ايمجراند في السعودية

تعتبر السيارة من بين السيارات التي تصنف بصديقة البيئة، كما أن السيارة اقتصادية للغاية في استهلاكها للوقود لكل 22 كيلو تستهلك لتر واحد، كما أن يتمكن قائدها من التنقل لمسافات طويلة دون أن تستهلك كمية كبيرة من الوقود.

والمحرك الخاص بالسيارة بسعة 1.2 لتر وذات قوة 102 حصان، وذات عزم دوران للسيرة يصل حتى 100 نيوتن للمتر.

وسعر السيارة القصوى قد تصل نحو 170 كيلو، وتصل بوقت وجيز للغاية، بمعدل 6.4 ثانية.

القصوى قد تصل نحو 170 كيلو، وتصل بوقت وجيز للغاية، بمعدل 6.4 ثانية. كما أن السيارة تحمل الكثير من المواصفات والتقنيات الحديثة ولكنها متوفرة بسعر رخيص للغاية والسيارة متوفرة بسعر 31 يبدأ من ألف ريال سعودي

سيارة ميتسوبيشي اتراج في السعودية