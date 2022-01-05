العملاق الياباني وصل.. سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام

العرض القادم عن كل ما يخص الأسعار والمواصفات التي تتعلق بالسيارة من النوع تويوتا تندرا 2022 والتي تعتبر من بين أقوى خيارات السيارات التي تمتاز بالقوة وروعة الأداء مع مواصفات تعطي سلاسة القيادة على الطرق الوعرة وسهولة المروب المنعطفات والمنعرجات مع القدرة الفائقة على العبور للتلال، ومن خلال الآتي من السطور القادمة نتعرف على أهم المعلومات التي تخص تلك السيارة حيث تعد من السيارات ذات القوة الهيكلية مع براعة التصميم من الداخل وفيما يأتي تكلفة الشراء للسيارة.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022

الأسعار وكل ما يخص مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 نتطرق له فيما يلي حيث أنها من السيارات المطورة والتي قد تم تحديثها بأفضل التقنيات والتطبيقات التكنولوجية اليابانية والتي لها الكثير من المميزات، وتعد تلك الشاحنة من حجم البيك آب ولها الكثير من المواصفات التي نذكر منها ما يلي:

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 من أبرزها ما يلي في النقاط القادمة:

المحرك من النوع V8 القياسي.

الوقود نسبة استهلاكه ليست قوية.

السعة للمحرك حوالي خمسة ونصف لتر.

النظام الترفيهي مميز بالسيارة والكابينة تعد مزدوجة مع توفر تقنية الأندرويد أوتو.

المقصورة من الداخل تعد مكيفة ومزودة بفتحات التهوية.

المحرك متوفر بالقوة ثلاثمئة واحد وثمانين حصان

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 من أبرزها أن المقصورة من الداخل مريحة والمقاعد مزودة بالوسائد الهوائية مع خام مميز من الجلد للمقاعد.

من أهم مواصفات الأمان والتجهيزات للسلامة بداخل السيارة تويوتا تندرا 2022 توفر الفرامل التي تعمل بالنظام إي بي إس والتي تمنع الانغلاق.

أسعار سيارة تويوتا تندرا 2022

أسعار سيارة تويوتا تندرا 2022 من بين أكثر الأسعار من حيث نسبة الغلاء وترتفع الأسعار لتلك لشاحنة من هذا الموديل والسعر لها بالمعارض والأسواق العالمية يصل لنحو ثلاثة وثلاثين ألف دولار أمريكي وهذا لنسخة من شاحنة موديل تندرا من ماركة تويوتا العالمية، والسعر الأعلى يصل للقيمة المالية ثمانية وأربعين ألف دولار لتندرا برو من تويوتا توجد تويوتا في جميع أسواق المملكة ومدنها