سعر ومواصفات فورد توروس Ford Taurus 2022 السعودية من الأشياء التي كثر البحث عنها خلال الأيام القليلة الماضية، فهي من السيارات التي تتمتع بقوة فائقة بالإضافة إلى كبر حجمها والتصميم الرائع التي جاءت به، بالإضافة إلى أنها مزودة بمجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة التي جعلتها الأولي في أذهان محبي عالم السيارات، ولذلك من المتوقع أن هذه السيارة سوف تدخل في منافسة شديدة مع اكبر الماركات التجارية في الأسواق، لذلك سوف نوضح جميع المعلومات الخاصة بتلك السيارة.

مواصفات سيارة فورد توروس 2022 في السعودية

برع مصممو فورد في تصميم سيارة فورد توروس 2022 الجديدة، فقد كان التصميم متوازنًا ومتناغمًا ليمنح السيارة الكثير من الثقة، ومن أهم مواصفات السيارة ما يلي:

تم تجهيز فورد توروس 2022 بمحرك قوي سعة 2 لتر مع شاحن توربيني رباعي الأسطوانات.

المحرك يولد قوة بسعة 240 حصاناً و 360 نيوتن متر من عزم الدوران.

والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.

ومتوسط ​​استهلاك السيارة للوقود 15.9 كم / لتر.

توفر العجلات الرياضية المطلية مقاس 18 أو 19 بوصة للسيارة صورة قوية وجريئة.

كما أن لديها نظام دفع بالعجلات الأمامية.

وعلاوة على ذلك، فإن التصميم الخارجي للسيارة معاصر، مع شبكة أمامية كبيرة تضفي عليها مظهراً مميزاً.

تأتي أنظمة الأمن داخل السيارة كما يلي:

وتوفير وسائد هوائية للسائق، بالإضافة إلى ستائر هوائية أيضًا.

كشف الزوايا غير الظاهرة.

ونظام التحكم بشكل إلكتروني.

جهاز إنذار عند مغادرة المسار.

ونظام يعمل على متابعة أسلوب وأداء السائق

نظام يعمل على تخفيف عملية الاصطدام.

ونظام وقوف السيارات الذي يعمل تلقائيًا بشكل اوتوماتيكي.

نظام السرعة العادية أو التفاعلية.

الفرامل المانعة للانغلاق (ABS).

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مميزات سيارة Ford Taurus 2022 في السعودية

تأتي سيارة فورد توروس 2022 في السعودية بمجموعة من المزايا وهي كما يلي:

تحتوي السيارة على مقصورة داخلية رائعة بمكونات جيدة الصنع ومواد عالية الجودة، مثل الجلد المميز للأبواب والمقاعد.

واستخدام مواد تعمل على عزل الصوت، وذلك من أجل توفير المزيد من الراحة داخل السيارة.

وربما تكون شاشة المعلومات والترفيه مقاس 12.8 بوصة واحدة من أهم المميزات داخل السيارة.

بالإضافة إلى توفير خاصية Apple CarPlay.

إتاحة نوافذ كهربائية.

ومكيف هواء بالعديد من المناطق.

فتحات تكييف الهواء في الخلف.

وتمنحك عجلة القيادة تحكمًا كاملاً.

كما يوجد تسعة مكبرات صوت في نظام الصوت.

وفتحة سقف بانورامية.

كما يوجد مدخل AUX بالإضافة إلى Bluetooth كما يوجد منفذ USB.

ومرايا جانبية للإشارة ومصابيح ضباب من ال اي دي.

مفاتيح ذكية وتوفير كاميرا خلفية.

والتحكم في السرعة من خلال مثبت السرعة.

إمكانية تشغيل السيارة عن بعد.

عداد يوفر اللغة العربية ومرايات داخلية.

والمقاعد الامامية مدفأة والمقاعد مصنوعة من الجلد والشامواه.

سعر فورد توروس 2022 في السعودية

هناك عدة فئات لهذه السيارة وهي كما يلي: