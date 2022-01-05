تقسيط سيارة إلنترا هيونداي بقسط يصل لـ 999 ريال سعودي أقوى عروض 2022

الآن يمكنك تقسيط سيارة هيونداي النترا 2022 بقسط يصل لـ 99 ريال سعودي. وذلك من أي فرع من فروع شركة محمد يوسف الناغي بالتنسيق مع البنك الأهلي SNB.

مزايا تقسيط النترا 2022 هيونداي من شركة محمد يوسف الناغي للسيارات

أولًا – لا توجد دفعة أولى.

ثانيًا – لا توجد أي رسوم إدارية.

كيف يمكنك التواصل للحصول على سيارة هيونداي في العرض؟

يمكنك الاتصال على الرقم الموحد 8001240191.

يمكنك تقسيط سيارة سوناتا هيونداي 2022 بمبلغ 1299 ريال سعودي. وتحصل على سنة صيانة مجانية أو أول 20 ألف كيلومتر.

كما تستطيع أن تحصل على عرض سيارة هيونداي أزيرا بمبلغ 1759 ريال سعودي شهري. ونفس الحالة تحصل على صيانة مجانية لمدة عام أو أول 20 ألف كيلومتر.

بالإضافة لما سبق يمكنك أن تشتري سيارة هيونداي كونا موديل 2022 بقسط شهري 1109 ريال سعودي. وتحصل على 20 ألف كيلومتر صيانة بعدها او سنة. وفي الجميع صفر دفعة أولى وصفر رسوم إدارية.

اختر بدايتك الجديدة مع عروض أقوى من سيارات هيونداي 20022.مزايا هيونداي إلنترا موديل 2022

السيارة هي : إلنترا – 1.6 SMART ( 1.6 SMART ) بها عدد المقاعد خمسة. ونوعية المحرك : MPI. الطاقة القصوى للمحرك 128/6300 . الطوق الأقصى: 15.68/48550.وعدد السلندر 4. أما نوع ناقل الحركة فهو أوتوماتيك. ونوع الوقود : جازولين. استهلاك الوقود باللتر لكل 100 كيلومتر 16.5 ك.م.بي اي.

التواصل المستمر.

ميزات االتصال المتقدمة للغاية في إلنترا بديهية وسهلة االستخدام، حيث تساعدك عىل البقاء. متصل بالسيارة وتحقق المزيد من االبتكار لتجربة القيادة الخاصة بك.

ملف تعريف مخصص.

حدد ملف التعريف الخاص بك واجعل كل شيء في متناول يديك – من وضعية المقعد إىل المالحة، ومن محطات الراديو إىل إعدادات الصوت.

نظام صوت ممتاز من BOSE

مكبرات الصوت الـ 8 عالية األداء بإلنترا توفر صوتاً قويا ودقيقا، يشمل النغمات

المنخفضة وعالية الطبقة بمستويات صوت يتم تعديلها وفقا لسرعة سيارتك.