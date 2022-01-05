خصم %13 على هيونداي سوناتا بريميوم 2021 الإقتصادية الفاخرة الأفضل بين المنافسين مع السعر الجديد، سوناتا الفاخرة التي يفضلها عشاق الفخامة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن السيارة بجانب أنها فاخرة فهي اقتصادية من الدرجة الأولى حيث تمكنك من السير مسافة 16.5 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من بنزين 91، انضمت السيارة إل سلسلة تخفيضات 2022 المقامة بالمملكة لذا نتناول اليوم السعر الجديد للسيارات بالإضافة إلى المواصفات و المعرض الذي يقدم هذا العرض المميز، خصم %13 على هيونداي سوناتا بريميوم 2021 الإقتصادية الفاخرة الأفضل بين المنافسين مع السعر الجديد.

خصم %13 على هيونداي سوناتا بريميوم 2021

تتميز فئة الفل كامل بمحرك رباعي الأسطوانات 2500 سي سي بنزين، قير أوتوماتيكي ثماني السرعات تبترونك مع قير F1 خلف المقود تعمل بنظام الدفع الأمامي، أصبحت تتوفر سيارة هيونداي سوناتا بريميوم 2021 فل كامل الإقتصادية الفاخرة ضمن تخفيضات المملكة العربية السعودية، خاصة لدى معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالمملكة بسعر 131 ألف و 675 ريال بدلا من 151 ألف و 150 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض مذهل 13%.

هيونداي سوناتا بريميوم 2021 الإقتصادية

تتميز فئة بريميوم الفاخرة بشبك أمامي من الكروم، زيق كروم أمامي و أخر خلفي، إضاءات ليد بالكامل ليد نهاري و انوار ليد عالي واطي، سقف بانورما، إشارات على المرايا الجانبية مع الطي اوتوماتيك و عدد اربع حساسات امامية لسيارة هيونداي سوناتا بريميوم 2021 فل كامل السيارة الإقتصادية، كما تتميز بجنوط المنيوم مكحله مقاس 18، كشاف ضباب و عدد اربع حساسات خلفية، 4 كاميرات محيطية 360 درجة و إمكانية التحكم عن طريق الريموت.

مزايا هيونداي سوناتا 2021 فل كامل

تتميز هذه الفئة الفاخرة المميزة بإمكانية الدخول والتشغيل الذكي و إمكانية التشغيل عن بعد، مقاعد جلد، مقعد السائق والراكب كهربائي و ذاكرة تخزين لمقعد السائق، زجاج كهربائي بالكامل، نظام السنتر و إمكانية التحكم من خلال المقود في النظام الصوتي، مثبت السرعة، عداد الرحلات و البلوتوث، تتميز سيارة هيونداي سوناتا بريميوم 2021 فئة الفل كامل الإقتصادية بنظام تحديد المسار، رادار، طبلون بالكامل شاشة و شاشة معلومات تدعم نظام الملاحة، نظام ابل ابل كار بلاي و نظام اندرويد اوتو.

تتميز كذلك بمكيف لمس تحكم منفصل بين السائق والراكب، تبريد وتسخين مقاعد، منفذين USB مع منفذ طاقة و شاحن لاسلكي، جلنط كهربائي به خاصية الاوتو هولد، مسند بالوسط درج للمقاعد الأمامية، فتحات تكييف خلفية، منفذ USB، ستارة خلفية مع ستائر جانبية و مسند خلفي مع حاملات اكواب، كما تتميز بكافة مواصفات الأمن والسلامة فرامل ABS، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ايرباقات امامية وجانبية و عدد خمس احزمة امان لسيارة هيونداي سوناتا بريميوم 2021 فل كامل الإقتصادية.