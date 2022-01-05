سيارات النترا وكامري موديلات حديثة للبيع استعمال بحد رخيص، جمعنا لكم في متابعتنا اليومية بحراج السيارات أفضل عروض بيع وشراء السيارات المستعملة، حيث توفرت للبيع بمدينة الرياض سيارة هيونداي النترا 2016 بنزين في أول عروض اليوم، الماكينة 4 سلندر سعة 2000 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى 205 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، سنتر لوك ونوافذ كهربائية، مقاعد مخمل ومكيف يدوي، مشغل سي دي ونظام صوتي يحتوي على 4 مكبرات للصوت، وسائد هوائية أمامية وخلفية. المحركات بحالة ممتازة والبودي مرشوف رش تجميلي متفرق والسعر المطلوب 30 ألف ريال.

عروض بيع سيارات النترا وكامري مستعملة

تتوفر للبيع بالرياض أيضاً هيونداي النترا مستعمل 2014 بنزين، الماكينة 4 سلندر سعة 1600 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى 300 ألف كيلو متر، استمارة سارية وماكينة على الشرط أما القير فيوجد به دقه خفيفة عند الدوسة القوية في سرعة محددة مابين 20 إلى 60 كم/ ساعة، حسب الفحص البودي به صدمة خلفية بالشنطة مع رفرف يسار ودقة بسيطة بالركن الامامي يمين. تتميز بداخلية قماش باللون البيج وشاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، زجاج كهربائي بالكامل، إمكانية التحكم من خلال المقود في الأوامر الصوتية وإشارات على المرايا الجانبية مع خاصية الطي. السيارة موفرة للبنزين جداً وفيها نظام ECO والسعر المطلوب 19 ألف و500 ريال.

توفرت للبيع بمدينة الطائف سيارة هيونداي النترا 2017 نص فل بنزين، الماكينة 4 سلندر سعة 1600 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى 117 ألف كيلو متر، السيارة نظيفة جداً من الداخل والبودي وكالة عدا رش خارجي رفرف أمامي يسار وكبوت. تتميز بدخول وتحكم ريموت، حساسات أمامية وخلفية، تحكم من خلال الدريكسيون متعدد الأغراض في البلوتوث، الأوامر الصوتية ومثبت السرعة، زجاج كهربائي بالكامل ومرايا جانبية كهربائية وطقم كفرات جديدة. وصل أعلى سوم إلى 37 ألف ريال والسعر المطلوب 41 ألف ريال.

سيارات للبيع بحد رخيص

ونعود مرة أخرى بتقريرنا إلى مدينة الرياض ولكن هذه المرة مع كامري مستعمل 2016 فل كامل وارد سعودي، الماكينة 4 سلندر سعة 2500 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى 220 ألف كيلو متر، السيارة باللون الأبيض اللؤلؤي وداخلية باللون البيج وحالتها ممتازة للغاية. تتميز بفتحة سقف ومقاعد كهربائية وزجاج كهربائي بالكامل مع حساسات أمامية وخلفية، شاشه وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ستاره خلفية وكاميرا مدمجة يمكنك رؤيتها من خلال الشاشة، تحكم من خلال المقود في البلوتوث والأوامر الصوتية ومثبت السرعة. السعر المطلوب 50 ألف ريال.

وتوفرت للبيع بالمدينة المنورة سيارة تويوتا مستعملة طراز موديل 2014 بنزين، الماكينة 4 سلندر سعة 2400 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى 296 ألف كيلو متر، يوجد رش خارجي في أماكن متفرقة بالجانبين بسبب الحكات والباقي وكالة وللمشتري حق الفحص. السيارة فئة نص فل تتميز بزجاج كهربائي بالكامل وحساسات خلفية، تحكم من خلال المقود في مثبت السرعة والبلوتوث والأوامر الصوتية وغيرها من المواصفات. السعر المطلوب 38 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط.