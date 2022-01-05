شيفروليه ايكونس 2022 في شكلها الجديد بمواصفات نادرة ومزايا رائعة

شيفروليه ايكونس 2022 ، جيل جديد من التقنيات الحديثة، والقيادة الثابتة، والمزايا التكنولوجية التي تساعد في تعزيز الثقة والشعور بالسلامة والأمان حتى مع السرعة العالية، تلك هي المزايا التي تقدمها شركة شيفروليه ايكونس 2022 لكل عملائها في سيارتها الجديدة شيفروليه ايكونس 2022، والتي حازت على إعجاب الكثير من عشاق السيارات الباحثين عن التميز، التصميم العصري، الإمكانيات القوية والحديثة أيضًا، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكم سعر ومواصفات شيفروليه ايكونس 2022.

شيفروليه ايكونس 2022

تقنيات رائعة بمعنى الكلمة تساعد في الشعور براحة البال، والثقة أثناء القيادة، ثبات رائع لمنع التعرض للحوادث حتى مع السرعة العالية، بالإضافة لحزمة رائعة من مزايا السلامة والأمان، ومساعدة السائق، هذا بالإضافة إلى المحرك القوي، والتصميم الجديد الذي كان سببًا لأن تحصد السيارة إعجاب الوكلاء، والعملاء أيضًا، وبالطبع بمجموعة من المزايا الرائعة.

أولًا جاءت السيارة بتصميم خارجي رائع، مثل المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية، الأضواء LED النهارية.

الشبك الأمامي المطلي بالكروم، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الخارجية الرائعة مثل مرايا الباب الالكترونية.

المرايا الجانبية للأبواب مع إشارة الالتفاف

كما تأتي السيارة بمزايا أخرى مثل النوافذ الكهربائية الأمامية، الخلفية، الممسحة الخلفية.

المصابيح الأمامية، ضوء يعمل كمؤشر لاستخدام الفرامل، مزيل الضباب للنوافذ الخلفية.

سعة المحرك 1.5 لتر بقوة 170 حصان، بعزم دوران 275 نيوتن / متر، مع 4 سلندر، بدفع رباعي، سعة خزان الوقود 56 لتر.

أبعاد السيارة الطول 4.650 متر، العرض 1.844 متر، الارتفاع 1.661 متر.

قاعدة العجلات 2.725 متر، سعة صندوق السيارة 846 لتر.

تأتي بمزايا أمان رائعة مثل نظام الفرامل مانع للانغلاق، انذار مانع للسرقة.

مزايا توزيع قوة الفرامل بشكل الكتروني متساوي لكل أجزاء السيارة.

تقدم السيارة أقوى نظام مساعدة لتسلق الجبال والتلال الوعرة، مانع للحركة.

بالإضافة لتوفر ميزة تثبيت مقاعد الأطفال، وأجهزة استشعار لركن السيارة.

كما يتوفر أيضًا مزايا داخلية رائعة مثل توفر ضوء خلفي صندوق التخزين، مسند للذراع في المنطقة الوسطى، القفل المركزي.

فتحة السقف الكهربائية، عجلة قيادة ومقاعد مصنوعة من الجلد، شاشة عرض معلومات متعددة.

مقاعد خلفية قابلة للطي، منفذ للطاقة، مصابيح لقرائة الخرائط، جهاز كمبيوتر لحساب الأميال. فتحات تكييف خلفية، مرآة للتجميل.

قوية كعادة شركة شيفروليه، حيث تأتي بمقبس 12 فولت، تحكم بالصوت بعجلة القيادة، بلوتوث.

مرآة تعتيم اوتوماتيك، فرامل يد الكترونية، زر بدء تشغيل، راديو، شاشة تعمل باللمس، عرض درجة الحرارة.

إمكانية الدخول من غير مفتاح، راديو، ام بي ثري.

مواصفات ومزايا سيارة شيفروليه ايكونس 2021مزايا النظام الترفيهي

عيوب وسعر سيارة شيفروليه ايكونس 2021

علق بعض العملاء على ضعف قوة المحرك، وأنه قد يكون غير مناسب على حجم السيارة، مما يتسبب في جعل القيادة.

كما يجب أن تكون، ولكن دون ذلك لم يرد إلينا أي عيوب للسيارة، أما عن سعرها في مصر:-