بسعر مناسب.. الاسطورة تويوتا فورتشنر الجديدة لعام 2022 الفئة الاولي والثانية بمواصفات جبارة

بسعر مناسب.. الاسطورة تويوتا فورتشنر الجديدة لعام 2022 قامت شركة تويوتا بالإعلان عن الجيل الحديث من إصدارها المتميز والرائع وهو سيارة تويوتا فورتشنر لعام 2022، حيث أن هذه السيارة حجمها من فئة كروس أوفر، وقامت شركة تويوتا بإضافة بعض اللمسات الحديثة في قلب السيارة وخارجها، ونظرًا لما تم الإعلان عنه قام الكثير من الأشخاص بالبحث عن سعرها ومواصفاتها، حتى يقوموا بتحديث سيارتهم أو بشراء سيارة جديدة لأول مرة، وفي هذا المقال سوف نقوم بتقديم إليكم المواصفات الكاملة لسيارة تويوتا فورتشنر العائليهة بالإضافة إلى سعرها في جمهورية مصر العربية.

تم إصدار السيارة بفئتين حيث أن الفئة الأولى من السيارة هي سمارت لها محرك بقوة 2700 سي سي مع أربع أسطوانات.

بالإضافة إلى دفع خلفي يصل قوته إلى 165 حصان، كما يوجد في السيارة عزم دوران بقوة 245 نيوتن لكل متر.

بالإضافة إلى تواجد ناقل حركة بشكل أوتوماتيكي، كما تحتوي السيارة على خزان وقود بسعة 80 لتر.

أما بالنسبة إلى الجنوط فإنها بحجم 17 بوصة.

والجدير بالذكر أن السيارة تقوم بالعمل على نظام سترينج هيدروليك، أما وزن السيارة يبلغ 2620 كيلو.

تم إصدارها بمحرك 4000 سي سي سداسي الأسطوانات، بالإضافة إلى قوة دفع رباعي 234 حصان.

ويوجد به عزم الدوران بقوة 376 نيوتن لكل متر، أما خزان الوقود في هذه السياره فتبلغ سعته 80 لتر.

أما جنوط السيارة فإنها 18 بوصة، وتقوم السيارة بالعمل من خلال نظام سترينج هيدروليك.

أما وزن السيارة ثقيل نسبيًا حيث يظن 2650 كيلو.

بالنسبة إلى المواصفات الخارجية للسيارة فإنه يوجد في الفئة الأولى زجاج خلفي وجانبي أسود اللون، بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربائية، مع حساسات ركن خلفية و أمامية تم تزويدها بريموت كنترول، أما الفئة الثانية فإنها تم تزويدها بصندوق خلفي يقوم بالعمل بشكل كهربائي من خلال الريموت، وتتميز بمفتاح بصمة، بالإضافة إلى إصدارات السياره بألوان مختلفة.