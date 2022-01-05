ارخص سيارة سعرها مناسب.. سيارة سوزوكى فيتارا أفخم موديل بمواصفات جبارة

ارخص سيارة سعرها مناسب.. سيارة سوزوكى فيتارا بدأ العام الميلادي وبدأت السيارات في الظهور وكانت سيارة سوزوكي فيتارا 2022 أحد أشهر السيارات المقدمة والتي لها شعبية كبيرة في أسواق السيارات العالمية والمحلية لهذا العام، وخطفت السيارة الأنظار بمجرد صدورها في أواخر العام الماضي 2021 وسعرها يعد أفضل من أسعار السيارات التي من نفس الفئة حيث أن سعرها كان العامل الأكبر الذي جعلها تنتشر بهذه القوة وخاصة بالنسبة لمميزاتها وإمكانياتها، وسنوضح لكم أهم تلك المميزات وأبرز عيوبها في السوق السعودية.

بلغت أبعاد السيارة الثلاثة على الترتيب 4.42 متر، 1.82 متر و1.71 متر من الطول والعرض والارتفاع على الترتيب.

أقصى عزم دوران لمحرك السيارة يبلغ 156 نيوتن لكل متر وسعته تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر).

يقترن الموتور بفتيس أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات و16 صبابة وقوة المحرك تبلغ 120 حصان.

يتكون المحرك من 4 سلندر وتسارع السيارة من السكون حتى 100 كيلو متر مسافة في زمن قدره 13 ثانية.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 5.5 لتر عند قطع مسافة 100 كيلو متر وحجم خزان البنزين 47 لتر.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 180 كيلو متر لكل ساعة.

طول قاعدة عجلات السيارة تبلغ 2.5 متر.

إطارات السيارة مصنوعة من المعدن القوي.

مصابيح أمامية نهارية وأمامية تعمل بتقنية الليد المضيئة.

تحتوي السيارة على 4 مقاعد يتم التحكم بها كهربيًا.

خاصية حقن البنزين الإلكتروني والفرامل المانعة للانغلاق نوع ABS.

إنذار تحذير السيارة عند استشعار الخطر أو تعرض السيارة للسرقة “الايموبليزر “

نوافذ السيارة الخلفية تعمل كهربيًا.

تحتوي على أكثر من وسادة هوائية تحمي السائق وركاب السيارة ضد الصدمات.

تشغيل السيارة باستخدام الريموت الكنترول.

مراقبة النقطة العمياء ومراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.

حجم الصندوق الخلفي للسيارة ضيق بالنسبة للسيارات المنافسة.

لم يتم الكشف عن عيوب أخرى حتى الآن.

أهم مميزات ومواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022عيوب سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022اسعار سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 في السوق السعودية للسيارات

قامت أحد شركات السيارات في المملكة العربية السعودية بتقديم عرض تقسيط على سعر السيارة الجديدة من سوزوكي بقسط شهري يبلغ قيمته 815 ريال سعودي لمدة 5 سنوات وبلغت أسعار السيارة حوالي 85.215 ألف ريال سعودي.