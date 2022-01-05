انطلاق قنبلة الموسم… سيارة كيا K8 2022 الجديدة بمواصفات خيالية تتحدي السيارات

إليكم أبرز مواصفات وأسعار سيارة كيا K8 2022 الجديدة كليًا في الأسواق العالمية والتي تتوفر بفئاتها الثلاثة في سوق المملكة العربية السعودية وتتميز بعدة إمكانيات تمكنت السيارة من خلالها تصدر قائمة السيارة الأفضل بالنسبة للسيارات التي تنافسها من نفس جيلها وفئتها، وتقدم العديد من الشركات السعودية عروض تقسيط مميزة على أسعار السيارة للفئات الثلاثة يمكنكم البحث عنها وسنوضح لكم أيضًا في سطور مقالنا اليوم أهم عيوب ومميزات السيارة وأسعارها في السعودية.

تسير السيارة بموتور قوي سعته حوالي 3500 سي سي ويعمل بقوة حصانية مقدارها 296 حصان.

ومزودة بموتور آخر سعته أقل حيث تبلغ 2500 سي سي وقوته تبلغ 195 حصان.

يعمل كل من الموتورين بعزم دوران يبلغ أقصاه حوالي 248 نيوتن لكل متر.

مقترن بفتيس يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 8 نقلات.

أنظمة السيارة الداخلية جميعًا تعمل أوتوماتيكيًا ومزودة بأفضل وسائل الحماية والأمان والترفيه.

تدعم السيارة أنظمة تشغيل الهواتف الذكية أبل كار بلاي والأندرويد أوتو.

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر بجودة عالية.

مقاس شاشة عرض الوسائط الترفيهية يبلغ 12.3 بوصة.

تحتوي السيارة على 4 كاميرات و14 مكبر صوتي في نظام التشغيل الصوتي.

يتم التحكم إلكترونيًا في المقاعد الخلفية للسيارة وكذلك مقود السيارة الأمامي.

أما بالنسبة إلى شاشة عرض الوسائط المعلوماتية فيبلغ مقاسها 12 بوصة وتدعم خاصية البلوتوث وباقي خواص الهواتف الذكية.

استهلاكها اقتصادي تمامًا في الوقود.

مصابيح إضاءة الطريق الأمامية والخلفية تعمل بتقنية الليد عالية الإضاءة والحديثة.

ديناميكيا قيادة السيارة قياسية ومتطورة.

تحتوي السيارة على ناقل للسرعة يعمل أوتواتيكيًا مريح للسائق أثناء القيادة.

مقصورتها الداخلية تتميز بمساحتها الرحبة والواسعة.

مزودة بفتح من السقف بانورامية زجاجية.

منافذ USB , AUX.

عدة وسائد هوائية لحماية الركاب سواء في الصف الأمامي أو الخلفي عند استشعار الحوادث.

أهم إمكانيات ومميزات سيارة كيا K8 2022أسعار كيا K8 موديل 2022 في سوق السيارات السعودي

في سوق السيارات السعودي تتوفر الثلاث فئات بأسعار مختلفة وجاءت الأسعار كالآتي:-