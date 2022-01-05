وصلت السيارة المذهلة هيونداي بايون Hyundai bayon 2022 بأسعار خيالية

سيارة هيونداي بايون 2022 Hyundai Bayon هي سيارة دفع رباعي صغيرة ذات موقع قيادة منخفض بشكل مذهل ، على غرار Skoda Kamiq. بينما يفضل بعض المشترين بلا شك التكوينات الأعلى والأكثر يمينًا الموجودة، على سبيل المثال، في Citroen C3 Aircross و Volkswagen T-Roc، كما أنها تعتبرأكثر ديناميكية هوائية ويساعد هذا، جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا الهجينة في جميع المحركات على ضخ كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالعديد من منافسيها.

يتميز إطار الإضاءة الخارجية بتصميم ديناميكي يتضمن العديد من مصابيح الإضاءة القوية.

وتتميز بمساحة داخلية واسعة حيث يبلغ طول السيارة 4180 ملم وعرضها 1551 ملم وارتفاعها 1500 ملم.

لديها محرك 1400 سي سي ينتج 100 حصان و 134 نيوتن متر من عزم الدوران ، مما يجعلها سيارة سريعة.

يحتوي على تقويم كبير مع مصابيح DRLS LED.

يحتوي على شاشة دعم لأجهزة iPhone و Android.

تتميز السيارة بميزة فريدة تسمى تجنب الاصطدام الأمامي والتي تسمح لها بالتوقف في حالة حدوث تصادم.

تم تركيب كاميرا للرؤية الخلفية في السيارة.

كما أنه مسؤول عن نظام مراقبة ضغط الإطارات ونظام تنبيه بالمساحات الأمامية والخلفية.

تحتوي السيارة أيضًا على تحكم أوتوماتيكي في المناخ ويزيل كسر زجاج النافذة الأمامية.

بها مستشعر مطر ونظام إضاءة أوتوماتيكي.

يرتفع عن الأرض ، وتتكيف صلابة أنظمة التعليق الخاصة به مع جميع المسارات والاستخدامات.

مواصفات سيارة هيونداي بايون 2022

من ناحية أخري أكدت هيونداي أثناء عملية التصنيع، أن السيارة تتمتع بتصميم جديد ومعبّر، بالإضافة إلى أحدث التقنيات وميزات السلامة، لأن التصميم الخارجي قد تم إبرازه بواسطة قطع على شكل فليش، والعازل الكبير المتوافق مع راحة تضفي مصابيح LED النهارية في السقف مظهرًا مميزًا للسيارة ، في حين تم تسليط الضوء على التصميم الداخلي من خلال العداد الكبير المتوافق مع مصابيح LED التي تعمل أثناء النهار في السقف مما يمنح السيارة مظهرًا مميزًا

سعر هيونداي بايون 2022

يبحث الكثير من الناس عن سعر هيونداي بايون 2022 منذ إطلاقها ، لأن هذه السيارات رياضية ولها أغراض كثيرة ، بالإضافة إلى الكثير من المواصفات والمظهر الأنيق والجذاب ، ويمكنك معرفة ما هي التكلفة بالنظر إلى النقاط أدناه: