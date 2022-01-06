سيارات مستعملة للبيع المستعجل بداعي السفر بسعر محروق في فرصة لن تتكرر، لدينا اليوم مجموعة من المركبات المعروضة للبيع بسعر مُخفض بسبب ظروف سفر مالكي السيارات، السيارة الأولى في تقريرنا هي هامر H3 موديل 2006 فل كامل دبل، محرك 5 سلندر والقير أوتوماتيك والعداد 189 ألف كيلو متر، الماكينة لا تشكو من شئ مفحوصة جديد والبودي وكالة ولك حق الفحص. تتميز السيارة بأنوار ليد وشاشة وسطية ومكيف يدوي ثلج، مثبت سرعة ذكي ومراتب جلد مع إمكانية تسخين المقاعد. السيارة متواجدة في الرياض ومعروضة للبيع بسبب السفر والسعر المطلوب للبيع 30000 ريال.

سيارات مستعملة للبيع المستعجل بداعي السفر

العرض الثاني في تقريرنا اليوم هو على سيارة بي ام دبليو 520 مستعملة الفئة السابعة موديل 2003، محرك 6 سلندر والقير أوتوماتيك والعداد تجاوزت قراءته أكثر من 300 ألف كيلو متر، السيارة بالكامل على الشرط ماكينة وجير ومكيف وعضلات باستثناء دقة موجودة بالرفرف الامامي والجانب الأيمن من الكبوت. السيارة للبيع بسبب السفر وموجودة في مدينة تبوك وعليها سوم وصل إلى 16 ألف ريال.

السيارة الثالثة المتاحة للبيع المستعجل لظروف سفر المالك هي شيفروليه بليزر موديل 2005، السيارة وارد امريكي بها فقط عيب بسيط في المحرك وهو ظهور صوت بسبب توقف طلمبة الزيت، الجير والمكيف ممتازين والكفرات جديدة وجميع القطع الاستهلاكية تم تغييرها منذ شهرين. السيارة بها مواصفات فل كامل حيث تحتوي على كاميرا خلفية وشاشة أندرويد ونظام تثبيت سرعة ذكي وغيرها من المزايا. للبيع في أبها بسعر 6 آلاف ريال على وجه السرعة وفي خلال اسبوع لظروف السفر.

عروض سيارات مستعملة للبيع أو التنازل

السيارة التالية متاحة للبيع أو التنازل عبر استكمال الأقساط وهي ام جي 5 موديل 2021، القير أوتوماتيك والعداد 8000 كيلو متر فقط. السيارة من شركة تأجير لتمويل السيارات وهي للبيع نقداً بسعر 50 ألف ريال هو مبلغ التكييش، أما إذا رغبت في استكمال الأقساط المستحقة فيتبقي عليها أقساط 24 شهر بقيمة 2224 ريال للقسط الواحد بالاضافة إلى دفعة أخيرة تبلغ قيمتها 13000 ريال. السيارة متواجدة في مدينة الرياض والبيع في أسرع وقت.

السيارة الأخيرة في تقريرنا اليوم هي كيا سورينتو دبل موديل 2014 مستعملة استعمال نظيف، القير: أوتوماتيك والعداد 95 ألف كيلو متر، السيارة بها حكات خفيفة موجودة بالصدام الامامي والخلفي فيما عدا ذلك وكالة، السيارة بشكل عام لا تشكو من أي عيوب أو أعطال والمكيف ممتاز. السيارة متاحة للبيع في جدة لظروف السفر والبيع خلال شهر أو اقل، عليها سوم بلغ 35000 والحد النهائي للبيع 40000 ريال.