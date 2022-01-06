سيارات ومحركات

سيارات مستعملة للبيع المستعجل بداعي السفر بسعر محروق في فرصة لن تتكرر

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سيارات مستعملة للبيع المستعجل بداعي السفر بسعر محروق في فرصة لن تتكرر، لدينا اليوم مجموعة من المركبات المعروضة للبيع بسعر مُخفض بسبب ظروف سفر مالكي السيارات، السيارة الأولى في تقريرنا هي هامر H3 موديل 2006 فل كامل دبل، محرك 5 سلندر والقير أوتوماتيك والعداد 189 ألف كيلو متر، الماكينة لا تشكو من شئ مفحوصة جديد والبودي وكالة ولك حق الفحص. تتميز السيارة بأنوار ليد وشاشة وسطية ومكيف يدوي ثلج، مثبت سرعة ذكي ومراتب جلد مع إمكانية تسخين المقاعد. السيارة متواجدة في الرياض ومعروضة للبيع بسبب السفر والسعر المطلوب للبيع 30000 ريال.

مستعمل للبيع بسبب السفر
هامر H3 موديل 2006 للبيع
سيارات مستعملة للبيع المستعجل بداعي السفر

العرض الثاني في تقريرنا اليوم هو على سيارة بي ام دبليو 520 مستعملة الفئة السابعة موديل 2003، محرك 6 سلندر والقير أوتوماتيك والعداد تجاوزت قراءته أكثر من 300 ألف كيلو متر، السيارة بالكامل على الشرط ماكينة وجير ومكيف وعضلات باستثناء دقة موجودة بالرفرف الامامي والجانب الأيمن من الكبوت. السيارة للبيع بسبب السفر وموجودة في مدينة تبوك وعليها سوم وصل إلى 16 ألف ريال.

أرخص أسعار سيارات مستعملة
بي ام دبليو 2003 للبيع

السيارة الثالثة المتاحة للبيع المستعجل لظروف سفر المالك هي شيفروليه بليزر موديل 2005، السيارة وارد امريكي بها فقط عيب بسيط في المحرك وهو ظهور صوت بسبب توقف طلمبة الزيت، الجير والمكيف ممتازين والكفرات جديدة وجميع القطع الاستهلاكية تم تغييرها منذ شهرين. السيارة بها مواصفات فل كامل حيث تحتوي على كاميرا خلفية وشاشة أندرويد ونظام تثبيت سرعة ذكي وغيرها من المزايا. للبيع في أبها بسعر 6 آلاف ريال على وجه السرعة وفي خلال اسبوع لظروف السفر.

سيارات مستعملة بأرخص سعر
شيفروليه بليزر موديل 2005 للبيع
عروض سيارات مستعملة للبيع أو التنازل

السيارة التالية متاحة للبيع أو التنازل عبر استكمال الأقساط وهي ام جي 5 موديل 2021، القير أوتوماتيك والعداد 8000 كيلو متر فقط. السيارة من شركة تأجير لتمويل السيارات وهي للبيع نقداً بسعر 50 ألف ريال هو مبلغ التكييش، أما إذا رغبت في استكمال الأقساط المستحقة فيتبقي عليها أقساط 24 شهر بقيمة 2224 ريال للقسط الواحد بالاضافة إلى دفعة أخيرة تبلغ قيمتها 13000 ريال. السيارة متواجدة في مدينة الرياض والبيع في أسرع وقت.

سيارات للبيع أو التنازل
ام جي 2021 للبيع أو التنازل

السيارة الأخيرة في تقريرنا اليوم هي كيا سورينتو دبل موديل 2014 مستعملة استعمال نظيف، القير: أوتوماتيك والعداد  95 ألف كيلو متر، السيارة بها حكات خفيفة موجودة بالصدام الامامي والخلفي فيما عدا ذلك وكالة، السيارة بشكل عام لا تشكو من أي عيوب أو أعطال والمكيف ممتاز. السيارة متاحة للبيع في جدة لظروف السفر والبيع خلال شهر أو اقل، عليها سوم بلغ 35000 والحد النهائي للبيع 40000 ريال.

أرخص أسعار سيارات مستعملة
كيا سورينتو 2014 للبيع لظروف السفر

الوسوم

سيارات مستعملة للبيع المستعجل بداعي السفر بسعر محروق في فرصة لن تتكرر، لدينا اليوم مجموعة من المركبات المعروضة للبيع بسعر مُخفض بسبب ظروف سفر مالكي السيارات، السيارة الأولى في تقريرنا هي هامر H3 موديل 2006 فل كامل دبل، محرك 5 سلندر والقير أوتوماتيك والعداد 189 ألف كيلو متر، الماكينة لا تشكو من شئ مفحوصة جديد والبودي وكالة ولك حق الفحص. تتميز السيارة بأنوار ليد وشاشة وسطية ومكيف يدوي ثلج، مثبت سرعة ذكي ومراتب جلد مع إمكانية تسخين المقاعد. السيارة متواجدة في الرياض ومعروضة للبيع بسبب السفر والسعر المطلوب للبيع 30000 ريال.

مستعمل للبيع بسبب السفر
هامر H3 موديل 2006 للبيع
سيارات مستعملة للبيع المستعجل بداعي السفر

العرض الثاني في تقريرنا اليوم هو على سيارة بي ام دبليو 520 مستعملة الفئة السابعة موديل 2003، محرك 6 سلندر والقير أوتوماتيك والعداد تجاوزت قراءته أكثر من 300 ألف كيلو متر، السيارة بالكامل على الشرط ماكينة وجير ومكيف وعضلات باستثناء دقة موجودة بالرفرف الامامي والجانب الأيمن من الكبوت. السيارة للبيع بسبب السفر وموجودة في مدينة تبوك وعليها سوم وصل إلى 16 ألف ريال.

أرخص أسعار سيارات مستعملة
بي ام دبليو 2003 للبيع

السيارة الثالثة المتاحة للبيع المستعجل لظروف سفر المالك هي شيفروليه بليزر موديل 2005، السيارة وارد امريكي بها فقط عيب بسيط في المحرك وهو ظهور صوت بسبب توقف طلمبة الزيت، الجير والمكيف ممتازين والكفرات جديدة وجميع القطع الاستهلاكية تم تغييرها منذ شهرين. السيارة بها مواصفات فل كامل حيث تحتوي على كاميرا خلفية وشاشة أندرويد ونظام تثبيت سرعة ذكي وغيرها من المزايا. للبيع في أبها بسعر 6 آلاف ريال على وجه السرعة وفي خلال اسبوع لظروف السفر.

سيارات مستعملة بأرخص سعر
شيفروليه بليزر موديل 2005 للبيع
عروض سيارات مستعملة للبيع أو التنازل

السيارة التالية متاحة للبيع أو التنازل عبر استكمال الأقساط وهي ام جي 5 موديل 2021، القير أوتوماتيك والعداد 8000 كيلو متر فقط. السيارة من شركة تأجير لتمويل السيارات وهي للبيع نقداً بسعر 50 ألف ريال هو مبلغ التكييش، أما إذا رغبت في استكمال الأقساط المستحقة فيتبقي عليها أقساط 24 شهر بقيمة 2224 ريال للقسط الواحد بالاضافة إلى دفعة أخيرة تبلغ قيمتها 13000 ريال. السيارة متواجدة في مدينة الرياض والبيع في أسرع وقت.

سيارات للبيع أو التنازل
ام جي 2021 للبيع أو التنازل

السيارة الأخيرة في تقريرنا اليوم هي كيا سورينتو دبل موديل 2014 مستعملة استعمال نظيف، القير: أوتوماتيك والعداد  95 ألف كيلو متر، السيارة بها حكات خفيفة موجودة بالصدام الامامي والخلفي فيما عدا ذلك وكالة، السيارة بشكل عام لا تشكو من أي عيوب أو أعطال والمكيف ممتاز. السيارة متاحة للبيع في جدة لظروف السفر والبيع خلال شهر أو اقل، عليها سوم بلغ 35000 والحد النهائي للبيع 40000 ريال.

أرخص أسعار سيارات مستعملة
كيا سورينتو 2014 للبيع لظروف السفر
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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