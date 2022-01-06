السيارة المتألقة…تويوتا كورولا كروس 2022 Toyota Corolla Cross بمواصفات ولا في الخيال

سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 هي أول دخول للشركة إلى سوق سيارات الدفع الرباعي الصغيرة سريعة النمو، وهي سيارة جيدة لديها مساحة معقولة، وتصميم أنيق، وتخزين أرضي إضافي، وتويوتا كورولا كروس هو نموذج جديد تمامًا لعام 2022، على الرغم من حقيقة أن الاسم يشير إلى نوع من مشتق سوبارو كروستريك الموجود في كورولا هاتشباك، إلا أنه في الواقع نموذج مختلف مثل أي عدد من سيارات الدفع الرباعي الصغيرة التي تشاركها منصة السيارة الأساسية.

سيارة تويوتا كورولا كروس 2022

على الرغم من حقيقة أن الجزء الخارجي من Corolla Cross يحمل القليل من التشابه مع Corolla، إلا أن الجزء الداخلي عبارة عن صورة مع لوحة معلومات بسيطة وشاشة عرض معلومات مشتتة للانتباه، يعتبر البلاستيك الداخلي مزيجًا ، كما هو معتاد في قطاع وسيط سيارات الدفع الرباعي الصغير. يحتوي الجزء الأمامي والوسطى من طاولة غرفة الاجتماعات على بلاستيك يشبه المخي ، بينما تحتوي غالبية المناطق الأخرى على أصناف أكثر متانة ومع ذلك ، يتم تجميع كل شيء جيدًا مع وجود فجوات مسننة.

يأتي Toyota Corolla Cross بمحرك واحد وخيار علبة التروس، ينتج 169 حصانًا و 150 رطلاً للزوجين بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر وطموح طبيعي. يعد CVT قياسيًا، وعلى عكس C-HR الأصغر من تويوتا. هناك خيار للدفع بالعجلات الأمامية أو الدفع الرباعي. سيكون لاختيارك للعجلات الآلية تأثير على الاقتصاد في استهلاك الوقود. يحصل Corolla Cross على 31 ميلا في الغالون في المدينة ، و 33 ميلا في الغالون على الطريق السريع ، و 32 ميلا في الغالون مع الدفع بالعجلات الأمامية.

مواصفات خاصة بالاقتصاد في استهلاك الوقود وأداء كورولا كروس

كورولا كروس يأتي قياسيًا مع مصابيح أمامية LED، وتحكم يدوي في المناخ، ومقاعد قماشية قابلة للتعديل يدويًا، ونوافذ وأقفال كهربائية، ونظام قفل عن بُع ، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات مع Bluetooth و Apple CarPlay و Android Auto، كما يأتي مزودًا بعدد من وسائل المساعدة المتقدمة على القيادة، وتحكم أوتوماتيكي في المناخ وشحن لاسلكي للهاتف، وعجلة قيادة مغلفة بالجلد، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022

فيما يتعلق بـ XLE ، فهي تحتوي على جانتس alliage مقاس 18 بوصة، وفخار مضاد للحشو، وزخرفة كروم على الإطاروإطار النافذة، وتحكم أوتوماتيكي في المناخ في منطقتين، وبائع مشابه، ومقاعد أمامية مدفأة، ومقعد موصل قابل للتعديل كهربائيًا، و لوحة قياس 7 بوصة.

ميزات الأمان ووظائف مساعدة السائق في تويوتا كورولا كروس

تأتي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة بشكل قياسي مع مجموعة جيدة من ميزات مساعدة السائق، يأتي مزودًا بفرامل طوارئ أوتوماتيكية، وأضواء طريق أوتوماتيكية، ونظام تحكم متكيف في السرعة يتضمن المساعدة في التوجيه في وسط الطريق. اللمسة الأخيرة هي إضافة أنظمة تحذير تصم الآذان ودوران العبور الخلفي يضيف XLE مستشعرات وقوف السيارات في الأمام والخلف، بالإضافة إلى مكابح الطوارئ التلقائية في الخلف.