سعر ومواصفات سيارة فورد إسكيب 2022 بالسعودية

سيارة فورد إسكيب 2022 من أحدث السيارة التي تم طرحها بالأسواق السعودية خلال الأيام الماضية وتحتوي السيارة على العديد من المواصفات الرائعة التي تجعلها من أحسن السيارات خلال الفترة القادمة ومن أهم مزاياها احتوائها على إنذار لمنع السرقة، كما تحتوي السيارة على مقاعد خلفية قابلة للطي، وتحتوي أيضاً مصابيح أمامية للضباب، وهى من نوع هالوجين، كما تحتوي على ضوء يستخدم كمؤشر لاستخدام الفرامل، والمركبة تضم نوافذ كهربائية خلفية وأمامية، وتحتوي على مكيف أوتوماتيكي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ومواصفات سيارة فورد إسكيب 2022، وسوف نتعرف أيضًا على مميزات السيارة الرائعة ووسائل الأمان التي تحتوي عليها.

مواصفات فورد إسكيب 2022 2.5LS

سوف نتعرف على مواصفات سيارة Ford EScape وهى كما يأتي:-

تبلغ سعة المحرك ٢.٥.

قوة محرك السيارة ١٦٨ حصان.

عدد سلندرات السيارة ٤ سلندر.

عزم دوران المركبة ٢٣٠ نيوتن متر.

نوع الدفع/الجر Front Wheel Drive.

ناقل الحركة أتوماتيك.

يبلغ سعة خزان الوقود بالسيارة ٦٠ لتر.

السرعة القصوى لسيارة فورد إسكيب الجديدة ١٨٠ ك/س.

تستهلك السيارة ٧.٣ لتر لكل ١٠٠ كم.

عدد مقاعد السيارة ٥ مقاعد.

نوع الوقود المستخدم في تشغيل السيارة بنزين.

يبلغ طول المركبة ٤.٥٢٤ متر، كما يبلغ عرضها ١.٨٣٨ متر، ويبلغ ارتفاعها ١.٧٠١ متر.

سعة صندوق السيارة ٤٥٦ لتر.

وسائل الأمان في Ford Escape 2022 2.5LS

هناك العديد من مزايا الأمان التي تحتوي عليها سيارة فورد إسكيب 2022 وهى كما يلي:-

تحتوي السيارة على نظام الفرامل المانعة للانغلاق. تحتوي على إنذار مانع للسرقة. كما تحتوي على مساعد فرامل BA. تحتوي على متحكم ديناميكي للثبات. السيارة توزع قوة الفرملة إلكترونيًا EBD. كما تحتوي السيارة على نظام مساعد على تسلق التلال والجبال. السيارة بها ISOFIX لتثبيت المقاعد الخاصة بالأطفال. تحتوي السيارة على كاميرا خلفية. السيارة تشتمل على نظام للتحكم بالانقلاب. عرض مراقبة ضغط إطارات السيارة.

سعر فورد إسكيب 2022

يبلغ سعر سيارة FORD ESCAPE 2022 2.5L S الجديدة في المملكة العربية السعودية 136.500 ريال سعودي، كما يشمل هذا السعر ضريبة القيمة المضافة.