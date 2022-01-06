ب 900 ريال فقط تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بدون مقدم على خمس سنوات.. عرض جبار

سيارة تويوتا لاندر كروزر بالتقسيط 900 ريال من أنواع السيارات ذات المواصفات القياسية والتي لها الكثير من المزايا التي تجعلها من أقوى نوعيات السيارات المدعمة بعدد كبير من التجهيزات والتي تساعد في الاستمتاع برحلة قيادة متميزة تمكن من المرور بأصعب الطرق بمنتهى السلاسة وبدون أن يشعر راكبي السيارة بأي إرهاق نتيجة توفر الكثير من التجهيزات لضمان الراحة والسلامة أثناء القيادة للسيارة من الماركة العالمية تويوتا من موديل كروزر والتي تتوفر بعروض تقسيطية لثمنها وفيما يلي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم ما يميز عرض لتقسيط للسيارة من موديل لاند كروزر.

سيارة تويوتا لاندر كروزر بالتقسيط 900 ريال

السيارة من الماركة الأكثر تميز تويوتا ومن الموديل الأشهر لاندر كروزر بالتقسيط متوفرة بالعديد من المعارض بالمملكة العربية السعودية بقيمة مالية شهرية لقسط يقدر بنحو 900 ريال سعودي، وبالنسبة لما يتوفر بالسيارة من مواصفات تميزها فهذا ما نعرضه من خلال ما يلي:

مواصفات السيارة تويوتا لاندر كروزر

تتوفر السيارة بعرض التقسيط 900 ريال بمعارض لعبد اللطيف جميل تلك الشركة الكبرى والتي تعرض السيارة على العملاء بأكثر من فرصة مميزة للشراء بالقسط وأبرزها هذا العرض المميز، وتتمتع السيارة بالمواصفات التالية:

السيارة بسعة محرك تبلغ حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة سي سي.

القوة التي تخص المحرك تبلغ حوالي أربعمائة وتسعة حصان.

الناقل الحركي الخاص بالسيارة يعد من النوع الأوتوماتيك المميز ومقسم لعدد أربع سرعات.

المحرك ثماني الاسطوانات.

المحرك ثماني الاسطوانات. السيارة طولها يتجاوز الأربعة ونصف متر.

العرض قرابة الاثنين متر لسيارة من موديل لاند كروزر المميزة.

العرض قرابة الاثنين متر لسيارة من موديل لاند كروزر المميزة. يتوفر بالسيارة الشاشة بالمقاس اثني عشر بوصة.

تتوفر الإضاءة من النوع الليد.

تعرض الشركة الكثير من العروض للسيارة لكافة عملائها أهمها عرض التسعمائة ريال شهريا لشراء السيارة.

السعر الكلي للسيارة حوالي أربعمئة وخمسة ألف ريال سعودي.

متاح تقسيم سعر السيارة على دفعات يتم الاتفاق عليها ما بين الشركة والعميل مع الالتزام بكافة البنود الخاصة بالعقد، والسيارة تتوفر كما عرفنا بمعارض عبد اللطيف جميل بهذا العرض المميز.

عرض لتقسيط للسيارة لاند كروزر المميزة