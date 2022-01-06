سيارات كامري 2021 للتنازل بدون مقابل وللتقبيل باسعار رخيصة مفاجأة 100%

تعد كامري 2021 أحد أروع الاختيارات التي يمكن للمستهلك السعودي شرائها، وذلك لأنها تقدم تجربة قيادة خالية من العديد من العيوب وذلك بفضل تصميمها المتناغم الذي يسمح لها بالاستفادة القصوى من قدرة محركها، وأبدعت شركة تويوتا اليابانية في منح تويوتا السيارة تصميم من أقوى التصميمات الجذابة وهو ما انعكس على نسبة مبيعاتها في المملكة العربية السعودية حيث احتلت ترتيب متقدم في العشر سيارات الأكثر مبيعا في المملكة.

هناك سيارة تويوتا كامري، حالة السيارة مستعملة، القير اتوماتيك، ممشى السيارة هو 25 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة موديل 2021، مبلغ القسط الشهري هو 1350 ريال سعودي.

المبلغ المتبقي من الاقساط هو 111 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى أن مبلغ التكيش هو 91 ألف ريال.

السيارة بها ملاحظات هي أن باب السيارة الأمامي الأيسر بالإضافة إلى الأكصدام الامامي كان بهما كحت ظاهر وتم التصليح بالوكالة.

وكذلك السيارة تابعة للبنك الأهلي ويمكن بيعها فقط لعملاء البنك المشار إليه، والسيارة للتنازل بدون اي مقابل.

حالة السيارة من الخارج جيدة ومن الداخل على ما يرام، وكذلك السيارة تقع في جده.

كامري 2021 للتنازل بدون مقابل باسعار رخيصة مفاجأة 100%

هناك سيارة أخرى كامري 2021 في نجران، السيارة مستعملة، قير السيارة اتوماتيكي، وهي للتنازل بدون مقابل.

وفي الوقت نفسه قسط السيارة هو 1600 ريال سعودي شهريا، حالة السيارة من الخارج وكالة.

ممشى السيارة هو 30 ألف كيلومتر، السيارة عليها دفعة استلام هي 46 ألف ريال سعودي.

السيارة باللون الأبيض وجميع مشمولاتها متواجدة داخلها، حالة السيارة من الداخل جيدة ولا تحتاج إلى تجديد.

سيارات كامري للتنازل بدون مقابل بممشى قليل وحالات جيدة جدا

السيارة كامري ممشى السيارة هو 8 آلاف كيلومتر، وهي على بنك الراجحي.

وفي الوقت نفسه القسط الشهري هو 1780 ريال سعودي، المدفوع 7 آلاف ريال.

السيارة للتنازل مقابل سيارة اف جي والنوع ليس مشكلة حيث يمكن اعتبار اي سيارة صغيرة كافية.

وفي الوقت نفسه السيارة تقع في الشرقية وحالة البودي الخارجي عليه ملاحظات، حكة من الجانب الأيسر من الخلف.

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