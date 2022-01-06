مواصفات وأسعار السيارة جي إم سي يوكون دينالي 2022 في السعودية

جي إم سي يوكون دينالي 2022 متواجدة الأن بالمملكة العربية السعودية، وهي سيارة أمريكية الصنع، وتوفر لمشترين السيارة الراحة والأمان و تأتينا بالعديد من المزايا الداخلية والخارجية، و تتنافس جي إم سي يوكون دينالي مع منافسين معروفي وتعد هي الأكثر انتشاراً ومبيعاً حتى الأن وسوف نتناول من خلال موقع ثقفني مزايا ومواصفات السيارة جي إم سي يوكون دينالي بالتفصيل.

مزايا السيارة جي إم سي يوكون دينالي:

تأتينا دينالي مزودة بميزات عديدة كمصابيح أمامية أوتوماتيكية, ومسند للذراع في الوسط , ومكيف أوتوماتك , وABS نظام الفرامل المانعة للإنزلاق، و غطاء عازل من الأصوات والحرارة، وإنذار لمنع السرقة, وقفل تفاضلي, وقفل مركزي, وفتحة سقف كهربائية, ومقاعد خلفية قابلة للطى، ومقاعد جلد, وأضواء نهارية مصابيح LED, وعادم مزدوج, ومرايا الباب إلكترونية, ومصابيح للضباب – أمامية و خلفية , ومدخل aux, وبلوتوث, ودخول من غير مفتاح , وإم بي 3، تأتي هذه الـ SUV أمريكي بمحرك Petrol 8 سعة 6.2 يولد 420 حصاناً وعزم دوران 624 نيوتن متر.

سعة المحرك (6.2 لتر).

8 سيلندرات.

الدفع كلي.

نوع الوقود في السيارة يوكون دينالي بنزين.

قوة المحرك (420حصان).

(عزم الدوران (نيوتن624 متر).

ناقل الحركة أوتوماتيك.

عدد المقاعد7 مقاعد.

الطول (5.334متر)

العرض ( 2.057متر)

الارتفاع ( 1.943متر).

قاعدة العجلات (3.071متر).

سعة صندوق السيارة (لتر).

مواصفات المحرك والقوة في جي إم سي يوكون دينالي 2022:قياسات السيارة يوكون دينالي:

مزايا الأمان في جي إم سي يوكون دينالي 2022:

6.2L V8 AWD

نظام الفرامل المانعة للإنزلاق ABC

إنذار لمنع السرقة.

مساعد الفرامل BA.

توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD.

نظام المساعدة على تسلق التلال.

تحكم نزول التلال.

مانع الحركة لتثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX.

منبه مغادرة المسار.

إختيار وضعية القيادة حسب الطريق.

أجهزة إستشعار الإصطفاف أمامي و خلفي.

كاميرا خلفية.

كاميرا محيطية.

سينسور مراقبة ضغط الإطارات.

التحكم في الجر.

إدارة اسطوانة متغير (VCM).

مسند للذراع في الوسط.

قفل مركزي.

فتحة سقف كهربائية.

مقاعد خلفية قابلة للطي مع تقسيم.

مقاعد جلد.

عرض المعلومات المتعددة.

سقف زجاج بانورامي.

مقود كهربائي.

مصابيح أمامية أوتوماتيكية.

أضواء نهارية – مصابيح LED.

عادم مزدوج.

مرايا الباب إلكترونية.

مصابيح للضباب – أمامية و خلفية.

المصابيح الأمامية LED.

المصابيح الخلفية LED.

نوافد كهربائية أمامية و خلفية.

مكيف أوتوماتيك.

مدخل aux.

بلوتوث.

دخول من غير مفتاح.

إم بي 3.

زر بدء التشغيل.

شاشة تعمل باللمس.

مدخل USB.

السعر يبدأ من 218،900 ريال سعودي، والفئة الأعلي لها ب 316,000 ريال سعودي.

الميزات الداخلية لسيارة يوكون دينالي:المزايا الخارجية:المزايا المريحة ليوكون دينالي:أسعار السيارة جي إم سي يوكون دينالي 2022: