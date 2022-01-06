مواصفات فولكس فاجن جولف Volkswagen Golf 2022 سيارة الدفع الرباعي الصور والأسعار

فولكس فاجن جولف Volkswagen Golf 2022 سيارة شبابية وسريعة، تعمل بنظام الدفع الرباعي فئة السيارات متوسطة الحجم، الهاتشباك، مركبة مميزة مجرد أن تجلس خلف المقود سوف تكتشف إمكانيات تلك الساحرة الصغيرة، متعددة الاستخدامات، تمتلك أداء مبهر على الطرق الوعرة، موفرة في استهلاك الوقود، تم تطويرها وتزويدها بأحدث تقنيات الأمان والترفيه، لمنح السائق تجربة قيادة ممتعة، تنافس أقوى سيارات الدفع الرباعي على غرار هوندا سيفيك تايب، الشكل الخارجي للسيارة جذاب، والتصميم الداخلي مبهر، فما هي مواصفات النسخة الجديدة من فولكس فاجن جولف وسعرها في الأسواق ذلك ما سنتعرف عليه في التالي.

فولكس فاجن جولف Volkswagen Golf 2022

سيارة الدفع الرباعي جولف R مميزة جداً بكل التفاصيل التي تأتي بها، التصميم الخارجي عصري، وجريء على الرغم من حجمها المتوسط، تم الإهتمام بأدق التفاصيل التي تجعل منها الاختيار الامثل لمحبي تلك الفئة من السيارات، حصلت على بعض الترقيات الجمالية، على الشباك الأمامية والمصد، والمصابيح الأمامية والخلفية.

تأتي بمخرج للعادم من الكروم، والسقف الخلفي الذي يمنحها مظهر رائع، الجنوط قياس 19 بوصة مجهزة للتعامل مع أصعب الطرقات، ودرجات الحرارة العالية في الصيف، تأتي بثلاث ألوان فقط ولكنها الأكثر أناقة وهم الأزرق، وسيد الألوان الأسود، واللون الأبيض الزاهي.

تصميم Volkswagen Golf 2022 الداخلي

المقصورة الداخلية عنوان للرفاهية، والراحة تأتي بمقاعد واسعة ومساحات رحبة للقدم والرأس، رياضية، يكسوها الجلد الأنيق، يوجد أيضا بعض الأضواء بالداخل لإضافة المزيد من الجمال، المقود سميك الحواف، مع بعض النقوش الكربونية، المقصورة مزودة بأحدث التقنيات المتطورة من شاشة تعمل باللمس قياس 10 بوصة سهلة التعامل، ونظام ملاحة سريع ومتصل بالقمر الاصطناعي، ونظام صوت قوي.

قوة وأدء محرك فولكس فاجن جولف 2022

السيارة الألمانية فولكس فاجن جولف مزودة بمحرك موفر في استهلاك البنزين 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، من النوع التربو معدل 310 عزم دوران تصل قوته إلى 315 حصان، مع ناقل حركة سريع 6 سرعات، يوجد ناقل أخر 7 سرعات اختياري مزدوج، تصل سرعة السيارة إلى 100 كيلو خلال 4.7 ثواني.