تخفيض سعر هيونداي اكسنت ميد 1.6 الجديدة أكثر من 19 بالمائة شامل الضريبة، طُرحت اكسنت موديل 2022 بثلاث فئات حتى الآن تختلف في السعر والمواصفات، فهناك فئة ستاندر أو سمارت بمحرك 1400 سي سي، وفئة ستاندر المطورة أو المسماه بسمارت بلس بمحرك 1600 سي سي، إلى جانب فئة MID أو فئة النص فل المتوفرة بنفس محرك السمارت بلس مع بعض الاضافات المميزة. نتحدث اليوم عن أبرز مواصفات وتحهيزات هيونداي اكسنت ميد 1.6 موديل 2022 الاقتصادية الفاخرة، كما نكشف لكم عن أقل سعر للسيارة وأقوى عرض للشراء بخصم يصل إلى أكثر من 14 ألف ريال على اكسنت نص فل 2022.

تخفيض سعر هيونداي اكسنت ميد 1.6 الجديدة

انخفض سعر فئة ميد 1.6 الجديدة من هيونداي اكسنت 2022 ليصل إلى 60 ألف و500 ريال بدلا في يلا موتور السعودية، وذلك بدلاً من 74 ألف و675 ريال سعر السيارة لدى الوكيل الوعلان، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة والخصم يصل إلى حوال 19%، وفي موتري توفرت السيارة بسعر 61100 ريال والتقسيط 1102 ريال من خلال الراجحي أو عبد اللطيف جميل وغيرها. والجدير بالذكر أن سعر اكسنت ستاندر 1.4 لتر وصل إلى 52000 ريال، أما فئة ستاندر 1.6 لتر فقد بلغ سعرها 53350 ريال.

طُرحت فئة MID بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 1600 سي سي، وهي تعمل بنظام دفع أمامي للعجلات مع قير أوتوماتيك 6 سرعات تبترونك، الماكينة اقتصادية في استهلاك الوقود بمعدل لا يقل عن 16.8 كيلو متر لكل لتر. تأتي فئة النص فل من اكسنت 2022 مزودة بحساسات للكفرات والنظام الإلكتروني، مانع للإنزلاق وجلنط يدوي، إلى جانب أحزمة أمان للمقاعد الأمامية والخلفية وايرباقات للسائق والراكب الأمامي. تتميز السيارة بفتحة سقف، زيق كروم أمامي وزيق كروم أخر خلفي، كشافات ضباب أمامية وخلفية، إضاءات هالوجين، جنوط المينيوم مقاس 16 انش، كاميرا خلفية مدمجة بالاضافة إلى عدد اربعة حساسات خلفية.

اكسنت نص فل موديل 2022

أما إذا تحدثنا عن المواصفات الداخلية لفئة ميد 1.6 الجديدة من اكسنت، فسنجد أنها تأتي بمقاعد قماش مع مسند بالوسط درج لمقاعد الصف الأول، مسند خلفي مع حاملات اكواب للمقاعد الخلفية، زجاج كهربائي بالكامل ونظام قفل مركزي، مقود مكسو بالجلد متعدد المهام للتحكم في مثبت السرعة، الاتصال بالبلوتوث، عداد الرحلات والنظام الصوتي. تأتي السيارة أيضاً بشاشة معلومات وسطية تدعم نظام ابل كاربلاي ونظام اندرويد أوتو، مكيف يدوي مدعوم بفتحات تكييف خلفية، منفذين USB أمامي وخلفي وكذلك منفذين طاقة في اكسنت MID 1.6 موديل 2022.