بسعر رخيص.. بـ700 ريال تقسيط سيارة تويوتا برادو الجديدة موديل 2022 علي 5 سنوات (60 شهر)

بسعر رخيص.. بـ700 ريال تقسيط سيارة تويوتا برادو الجديدة موديل 2022 اليوم أفضل عروض التقسيط المقدمة من إحدى الشركات في المملكة العربية السعودية من عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة من تويوتا اليابانية والتي تمتاز بموثوقية عالية ومن أكثر السيارات بيعًا في الأسواق المحلية والعالمية، وقامت الشركة بعمل عرض خاص للتقسيط على سعر السيارة يبدأ القسط الشهري من 700 ريال سعودي لمدة تقسيط تصل إلى خمس سنوات كاملة وسنوضح لكم أهم مواصفات السيارة وأبرز عيوبها ومميزاتها في سوق السيارات السعودي وأسعارها فيه.

الصندوق الخاص بالتبريد موجود في وسط كونسول السيارة.

مقود السيارة مصنوع من الجلد الفاخر.

مقاعد السيارة مصنوعة من مادة الفابريك المتينة.

تحتوي السيارة على أربع نوافذ يتم التحكم فيها كهربيًا.

موتور السيارة يعمل بواسطة النقر على زر خاص بها.

المفارش الداخلية في المقصورة تم تجنيدها من الجلد عالي الجودة.

مقاعد الصف الثالث في السيارة يمكن طيها بسهولة ومساحتها واسعة ومريحة.

محرك السيارة سعته تبلغ 2700 سي سي (2.7 لتر) وقوته 164 حصان.

يتكون المحرك من أربع أسطوانات ويقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من ست نقلات.

عزم دوران الموتور يبلغ 246 نيوتن لكل متر ومعدل استهلاكه من الوقود وسعة التخزين 87 لتر.

يدّعم خاصية أبل كار بلاي والأندرويد أوتو.

خاصية الدخول الذكي.

نقطة اتصال بالواي فاي والبلوتوث.

منافذ USB.

كشف النقطة العمياء.

أهم مميزات ومواصفات سيارة تويوتا برادو موديل 2022عيوب تويوتا برادو موديل 2022

لم يتم الكشف حتى الآن عن عيوب كثيرة تذكر للسيارة الجديدة من تويوتا فئة برادو الموديل الجديد وإنما أبرز العيوب الواضحة والتي تم التحدث عنها هي أن سعر السيارة مبالغ فيه مقارنة بإمكانياتها ومقارنة بالسيارات التي بنفس مواصفاتها من نفس الجيل.

أسعار تويوتا برادو موديل 2022 في السوق السعودية وعرض التقسيط

بلغت قيمة القسط الشهري على أسعار السيارة بجميع فئاتها حوالي 700 ريال سعودي لمدة خمس سنوات حيث أن أسعار السيارة في السوق السعودي تبدأ من 174 ألف ريال وذلك في فئاتها الأولى وتختلف الأسعار من فئة إلى الأخرى.

اللون الأبيض.

الأسود العادي.

الميكا بلاك.

الأفانتي جارد بروزني.

الأحمر القاتم.

الألوان المتوفرة من تويوتا برادو الجديدة في الأسواق