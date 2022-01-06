ب 800 ريال أحصل على أقوي عروض سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل بدون مقدم

عروض سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف، سيارة تويوتا لاند كروزر من بين أنواع السيارات المفضلة لدى العديد من المواطنين في كافة ارجاء المملكة العربية السعودية، حيث أنها تحمل الكثير من المواصفات والتقنيات التي لا تتوفر في أنواع السيارات الأخرى، ومن المؤكد أن العديد من الأشخاص لا يملكون السعر الكلي لسيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة، لذا حرصت شركة عبد اللطيف جميل أن توفر الأنظمة المتنوعة تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر من أجل الحصول على السيارة.
عروض سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف
- توفر شركة عبد اللطيف جميل العديد من عروض تقسيط السيارات بأنواعها المختلفة ومن بينها سيارة تويوتا لاند كروز.
- حيث أن سعر السيارة قد يصل حتى 226,400 ريال سعودي، في أسواق المملكة العربية السعودية ويضاف لها القيمة المضافة وأيضاً قيمة الضريبة.
- ويتمكن العميل من الحصول على سيارة تويوتا لاند كروزر بضمان تقسيط يصل حتى 5 سنوات، يتم القيام بدفع 50% دفعة أولى من ثمن السيارة.
أبرز مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022
تحمل السيارة الكثير من المزايا والعديد من المواصفات عن باقي الإصدارات الأخرى منها:
- تعد سيارة تويوتا لاند كروزر من أفضل السيارات العائلية التي يقبل عيها الكثير من الأشخاص، حيث أن يتوفر بها ثمان مقاعد.
- السيارة تتمتع مقاعد أمامية مريحة للغاية وتتسم السيارة بأن مساحة الداخلية واسعة للغاية.
- كما أن متوفر بها الرؤية الجيدة لكافة الركاب الموجودين بالسيارة.
- للسيارة القدرة الكبيرة على السير والتحرك على الطرق الواعرة والرمال والمنحنيات.
- يوجد بالسيارة القوة الرباعية للدفع، كما أنها متاحة بعدة ألوان منها الأبيض السوبر، والرمادي المعدني، وكذلك البني النحاسي.
- بالنسبة للصف الأخير الموجود بالسيارة محكم بشكل جيد على عكس المقاعد الأخرى بوسط السيارة.
- السيارة لها واجهة جديدة ومتميزة للغاية، كما أن السيارة مزودة بإطار جديد وحديث.
- والسيارة تعمل بسرعة 200 كم في الثانية الواحدة، كما أن السيارة تعمل بكفاءة عالية كما أن تقوم بتوفير استهلاك الوقود بدرجة كبيرة عن باقي الفئات الأخرى.
- السيارة تأتي بطول يصل حتى 4.97 متر، وعرض السيارة قد يصل حتى 1.99 متر، وارتفاع السيارة قد يصل حتى 2.9 متر.
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عروض سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف، سيارة تويوتا لاند كروزر من بين أنواع السيارات المفضلة لدى العديد من المواطنين في كافة ارجاء المملكة العربية السعودية، حيث أنها تحمل الكثير من المواصفات والتقنيات التي لا تتوفر في أنواع السيارات الأخرى، ومن المؤكد أن العديد من الأشخاص لا يملكون السعر الكلي لسيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة، لذا حرصت شركة عبد اللطيف جميل أن توفر الأنظمة المتنوعة تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر من أجل الحصول على السيارة.
عروض سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف
- توفر شركة عبد اللطيف جميل العديد من عروض تقسيط السيارات بأنواعها المختلفة ومن بينها سيارة تويوتا لاند كروز.
- حيث أن سعر السيارة قد يصل حتى 226,400 ريال سعودي، في أسواق المملكة العربية السعودية ويضاف لها القيمة المضافة وأيضاً قيمة الضريبة.
- ويتمكن العميل من الحصول على سيارة تويوتا لاند كروزر بضمان تقسيط يصل حتى 5 سنوات، يتم القيام بدفع 50% دفعة أولى من ثمن السيارة.
أبرز مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022
تحمل السيارة الكثير من المزايا والعديد من المواصفات عن باقي الإصدارات الأخرى منها:
- تعد سيارة تويوتا لاند كروزر من أفضل السيارات العائلية التي يقبل عيها الكثير من الأشخاص، حيث أن يتوفر بها ثمان مقاعد.
- السيارة تتمتع مقاعد أمامية مريحة للغاية وتتسم السيارة بأن مساحة الداخلية واسعة للغاية.
- كما أن متوفر بها الرؤية الجيدة لكافة الركاب الموجودين بالسيارة.
- للسيارة القدرة الكبيرة على السير والتحرك على الطرق الواعرة والرمال والمنحنيات.
- يوجد بالسيارة القوة الرباعية للدفع، كما أنها متاحة بعدة ألوان منها الأبيض السوبر، والرمادي المعدني، وكذلك البني النحاسي.
- بالنسبة للصف الأخير الموجود بالسيارة محكم بشكل جيد على عكس المقاعد الأخرى بوسط السيارة.
- السيارة لها واجهة جديدة ومتميزة للغاية، كما أن السيارة مزودة بإطار جديد وحديث.
- والسيارة تعمل بسرعة 200 كم في الثانية الواحدة، كما أن السيارة تعمل بكفاءة عالية كما أن تقوم بتوفير استهلاك الوقود بدرجة كبيرة عن باقي الفئات الأخرى.
- السيارة تأتي بطول يصل حتى 4.97 متر، وعرض السيارة قد يصل حتى 1.99 متر، وارتفاع السيارة قد يصل حتى 2.9 متر.