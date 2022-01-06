ب 800 ريال أحصل على أقوي عروض سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل بدون مقدم

عروض سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف، سيارة تويوتا لاند كروزر من بين أنواع السيارات المفضلة لدى العديد من المواطنين في كافة ارجاء المملكة العربية السعودية، حيث أنها تحمل الكثير من المواصفات والتقنيات التي لا تتوفر في أنواع السيارات الأخرى، ومن المؤكد أن العديد من الأشخاص لا يملكون السعر الكلي لسيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة، لذا حرصت شركة عبد اللطيف جميل أن توفر الأنظمة المتنوعة تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر من أجل الحصول على السيارة.

توفر شركة عبد اللطيف جميل العديد من عروض تقسيط السيارات بأنواعها المختلفة ومن بينها سيارة تويوتا لاند كروز.

حيث أن سعر السيارة قد يصل حتى 226,400 ريال سعودي، في أسواق المملكة العربية السعودية ويضاف لها القيمة المضافة وأيضاً قيمة الضريبة.

ويتمكن العميل من الحصول على سيارة تويوتا لاند كروزر بضمان تقسيط يصل حتى 5 سنوات، يتم القيام بدفع 50% دفعة أولى من ثمن السيارة.

أبرز مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

تحمل السيارة الكثير من المزايا والعديد من المواصفات عن باقي الإصدارات الأخرى منها: