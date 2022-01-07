انطلاق قنبلة الموسم.. سيارة تويوتا هايلاندر 2022 الجديدة في سوق السيارات بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا هايلاندر من أهم المعلومات المبحوث عنها بكثرة من قبل كل المهتمين بشراء تلك السيارة المميزة والتي تعتبر من بين أقوى الشاحنات التي تتوفر بالتوقيت الحالي بالأسواق ويعد الموديل مزود بالعديد من التطبيقات والملحقات التي تميز موديل هايلاندر عن غيرها من أنواع السيارات من أقوى الماركات الأخرى، وفي هذا المقال نقوم بالذكر لأهم ما يتواجد بالسيارة من مواصفات وتجهيزات تجعلها من ـأقوى المنافسات للسيارات الأقوى من ماركات منافسة أخرى تتوفر بالأسواق المحلة والعالمية وإليكم الوصف الكامل للسيارة وتكلفة الشراء لها عن

مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022

الأسعار مع المواصفات للسيارة تويوتا هايلاندر 2022 تعد من أكثر البيانات التي تخص السيارة ولها دور كبير في تعزيز المعرفة الدقيق عن كملحقات السيارة وأهم ما تمتاز به سواء من حيث التصميم الخارجي أو من حيث مقصورة السيارة وتركيبها من الداخل وأهم ملحقاتها، ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص المواصفات لموديل هايلاندر من ماركة تويوتا بخصوص مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2022 من أهمها ما سنقوم بعرضه من خلال هذه النقاط القادمة:

المحرك الخاص بالسيارة يعد متوفر بالسعة ثلاثة ونصف لتر.

المحرك من النوع v6

قوة المحرك تصل لنحو مائتين خمسة وتسعين حصان.

الناقل الأوتوماتيك للسرعة متوفر بالسيارة ومقسم لعدد ثمانية سرعات.

الشاشة المعلوماتية تتوفر بالسيارة وهي بالقياس ثمانية بوصات.

النظام الصوتي الخاص بالسيارة متوفر بعدد 11 سماعة.

النظام الخاص بالأوامر الصوتية من النوع أليكسا أمازون، ويتوفر أيضا الراديو بالسيارة.

التكييف متوفر ويعمل بالريموت كونترول.

الراديو يتوفر متصلا بقمر صناعي.

الراديو يتوفر متصلا بقمر صناعي. يتوفر النظام الخاص بالرصد للنقاط العمياء مع التوفر للنظام الخاص بالإنذار، مع توفر النظام المحافظ على مسار من يقود السيارة.

أسعار سيارة تويوتا هايلاندر 2022

أسعار سيارة تويوتا هايلاندر 2022 تتوقف على ترتيب الفئة التي تنتمي لها نسخة سيارة من موديل هايلاندر، حيث يتوفر لها عدد سبعة من الفئات المختلفة، والفئة الأولى توفر السيارة بالسعر الذي يقدر بنحو خمسة وثلاثين ألف دولار.