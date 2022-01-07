بي إم دبليو IX الجديدة 2022 أفضل السيارات الكهربائية على مستوى العالم

بي إم دبليو IX الجديدة 2022 ، نستطيع القول أن سيارة بي إم دبليو IX الجديدة 2022 عصر جديد من السيارات الكهربائية يقتحم سوق السيارات العالمية والعربية، مصممة بتصميم رائع كليًا، تقنية حديثة استثنائية لم تعرض من قبل بسيارة كهربائية، نظام دفع رباعي كهربائي بالكامل يحقق السرعة العالية مع الثبات القوي والأداء الممتاز، والانسيابية في القيادة، معادل صعبة تم توفيرها في سيارة بي إم دبليو IX التي توفر التسارع القوي بعد التوقف التام، مع الحفاظ على نظام تشغيلها الذكي، كل ذلك وأكثر من مزايا ترفيهية وأقوى نظام معلوماتي، لذا سنتعرف سويًا اليوم على مواصفاتها، وكل ما تبحثون عنه من مزايا الأمان، التصميم، أداء المحرك، المزايا الترفيهية، وبالطبع السعر المقترح لها بالأسواق.

بي إم دبليو IX الجديدة 2022

السيارة كهربائية بالكامل، وتأتي مع محركين كهربائيين يقدمان أداء قوي للسيارة، مع أفضل نظام دفع رباعي كهربائي، ويتم توليد طاقة بقوة 385 كيلو واط.

يشعر السائق بالتوازن أثناء الانطلاق من نقطة البداية، مما يجعل القيادة أسرع استجابة، دقيقة، وتلقائية بكل مرة يتم فيها على الضغط على دواسة الوقود.

كما يمكن الاستفادة من كل المزايا التي تقدمها السيارة لشحن البطارية والتي تؤدي أداء مذهل يصل حتى 100 كم، أما عن أداء البطارية فهو مذهل حقًا فقط يتم شحنها في فترة لا تزيد عن 21 دقيقة، ويتم الإشارة للسائق بإنذار ضوئي عند الحاجة للشحن.

مواصفات بي إم دبليو IX الجديدة 2022

مواصفات السيارة الخارجية والداخلية حقًا رائعة، واستحقت بجدارة أن تكون ضمن أفضل السيارات الكهربائية، وأن تستحوذ على المركز الأول، حيث جاءت بتصميم رائع وعصري سلس وبسيط يعطي الشعور بالفخامة.

يعطي انطباع كما لو كانت السيارة قطعة واحدة أو في قالب واحد، كما تأتي المقابض بشكل متدفق ومتناغم مع الأبواب بدون إطار، والآن سنتعرف سويًا على أبرز مواصفات سيارة بي إم دبليو IX 2022:-

تأتي السيارة مع زوجين من المحركات الكهربائية تولد 516 حصان بنظام دفع رباعي.

البطارية سعة 106.3 كيلو / واط.

تأتي السيارة بتصميم مختلف وأيضًا عالي الجودة، مع فتحة سقف تعمل باللمس، وعجلة قيادة سداسية الشكل بظلال كهربائية.

يتوفر بالمقاعد الأمامية نظام تدفئة كهربائية مزودة بمكبرات صوت مدمجة لكل نظام السيارة.

المقاعد مصنوعة من الجلد الصناعي والطبيعي، بالإضافة إلى تشكيلة بسيطة من الألياف الدقيقة.

المزايا الداخلية رائعة تحتوي على أدوات للتحكم المركزي في الكونسول الوسطي، مع لوحة تحكم خشبية أنيقة.

الصالة الداخلية واسعة للمقاعد الخلفية، ومزودة بتقنيات التدفئة.

ومكبرات الصوت ثلاثية الأبعاد المدمجة مع مساند الرأس.

يتوفر بالمقاعد الخلفية مسند للظهر مع إمكانية طيها للحصول على سعة إضافية لصندوق الأمتعة.

تأتي السيارة بسجادة في مقصورة الأمتعة المجهزة، مقاومة الأوساخ والأتربة، مكتوب شعار شركة BMW.

مزايا الأمان في سيارة بي إم دبليو IX الجديدة 2022

تأتي السيارة بأقوى مواصفات ومزايا أمان تساعد في الشعور بالثقة أثناء القيادة، والثبات مثل الكاميرات الخارجية، جهاز كمبيوتر معلوماتي.

مع نظام مستقل للاستمتاع بالقيادة الذكية، وأقوى الأنظمة للقيادة الآمنة على الطرق السريعة، وتلك أبرز مزايا الأمان المتوفرة بالسيارة:-

نظام كبح تلقائي لحالات الطوارئ قياسي.

نظام للكشف عن المشاة.

مثبت السرعة التكيفي مع وضع قيادة شبه مستقل.

التحذير عند مغادرة المسار.

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات عند فقد السيطرة على السيارة.

وسائد هوائية أمامية مزدوجة، جانبية واقية بالصدر، وجانبية واقية للرأس، مع توفير أفضل نظام حماية للركاب في المقاعد الأمامية في حالات الاصطدام الجانبي.

يتوفر أحزمة للأمان، انعكاس كاميرا، تحذير النقطة العمياء، حماية المقاعد الخلفية بتوفر وسائد ستائرية جانبية.

مزايا الوسائل المعلوماتية والترفيهية في السيارة

يتم تقديم أفضل الأنظمة الترفيهية بسيارة بي إم دبليو IX 2022، والتي تجعل القيادة أكثر من ممتعة، حيث تم تجهيزها بتقنيات حديثة رائعة مثل:-

توفير برنامج يساعد في تخصيص القوائم والرسومات.

مساعد صوتي نشط.

شاشة معلومات وترفيه كبيرة الحجم مقاس 14.9بوصة.

بالإضافة إلى شاشة رقمية مقاس 12.3 بوصة.

تساعد في إنشاء تصميم لوحة أجهزة قياس أندرويد أوتو، أبل كار بلاي، مع نقطة اتصال BMW.

يتوفر أفضل نظام ستيريو يأتي مع 18 مكبر صوت قياسي، بالإضافة إلى 30 مكبر خياري.

إمكانية الاتصال بشبكة الانترنت.

أولًا:- سعر الأوتوماتيك 700 ألف جنيه.

ثانيًا:- سعر أوتوماتيك سبورت 800 ألف جنيه.

ثالثًا:- سعر أوتوماتيك سبورت شادو 650 ألف جنيه.

سعر سيارة بي إم دبليو IX الجديدة 2022

” وأخيرًا نود أن نتذكر المراحل التي تطرقنا لها في مقالنا فقد تحدثنا عن مواصفات سيارة بي إم دبليو IX 2021 من كل شيء سواء أكان المحرك، البطارية، وأيضًا مزايا الأمان، التصميم المتناغم المتوافق مع السيارة الشعور بالرفاهية والفخامة، وأفضل الوسائل المعلوماتية والترفيهية في بي إم دبليو IX 2021 وأخيرًا السعر المتوقع”.