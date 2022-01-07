سعر كيا بيكانتو الموفرة للوقود التي تبدأ بـ 40 ألف ريال سعودي

سعر كيا بيكانتو الموفرة للوقود ، تعد سيارة Kia Picanto من أفضل السيارات موفرة للوقود عن نظيراتها، بيكانتو هي سيارة كورية الأصل تحديد أُنتجت في كوريا الجنوبية عام 2004 وكانت معروفة باسم غيا باللغة اللاتينية، وكان الجيل الأول من كيا بيكانتو قد تم الكشف عنه في عام 2003 في معرض باسم فرانكفورت للسيارات وكانت متاحة بمحركين فقط مع قوة 61 حصان، وإلى الآن ينتج مصنع كيا الآلاف من بيكانتو سنويًا ويتم توزيع السيارة في جميع أنحاء العالم مع تحقيق إيرادات خيالية.

محرك السيارة 1248 لتر. تملك السيارة 4 سلندر مع نوع دفع Front Wheel Drive. سعة الخزان الوقودى 35 لتر. قوة المحرك 84 حصان وعزم 122 متر. السيارة تعمل أتوماتيك مع سرعة قصوة 161 كيلو متر في الساعة. تملك نظام الـ ABS للفرامل مانعة الانغلاق. نظام تثبيت مقاعد الأطفال. نظام Airbags . شاشة عرض معلومات داخل السيارة تعمل باللمس. المقود الداخلي من الجلد. قفل مركزي. 5 مقاعد من الجلد الخالص. أضواء خارجية LED. المصابيح الأمامية من الهالوجين. مصابيح أمامية وخلفية للضباب. مرايات جانبية للأبواب الكترونية. نوافذ السيارة الأمامية والخلفية تعمل بالكهرباء. ممسحة امامية وخلفية. بها انذار ضد السرقات. السيارة بها مكيف هواء أتوماتيك. مقبس أمامي. وسائد هوائية أمامية للمقاعد الأمامية. متوفر بلوتوث و USB و راديو، MB3. ارتفاع السيارة عن الأرض 1.495. طول السيارة 595متر. عرض السيارة 1.595 متر. قاعدة الجلات 2.400 متر. سعة الصندوق الخلفي 255 لتر.

مواصفات Kia Picanto الموفرة للوقود

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سيارة كيا بيكانتو 2L base وتبدأ بسعر 39.900 ريال وإلى 43.000 ريال سعودي.

2L base وتبدأ بسعر 39.900 ريال وإلى 43.000 ريال سعودي. سيارة كيا بيكانتو 2 full options وتبدأ بسعر 49.900 ريال وإلى 50.000 ريال سعودي.

مميزات سيارة كيا بيكانتو

التصميم الخارجي لبيكانتو عصري وشبابي.

موفرة واقتصادية في استهلاك الوقود.

توافر قطع غيارها في الأسواق المحلية.

المساحة الخلفية للسيارة كبيرة.

فرامل السيارة قوية على حدًا كبير بفضل نظام ABS.

محرك السيارة قوي وعزم السيارة شديد.

سعر السيارة في متناول الجميع.

سعر كيا بيكانتو الموفرة للوقود في السعودية