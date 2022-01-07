الأسطورة وصلت السعودية.. سيارة رانج روفر 2022 Range Rover تتحدي المستقبل بمواصفات وأسعار خيالية

أسعار ومواصفات سيارة رنج روفر بالسعودية نتطرق لها بمزيد من التوضيح والتفصيل التي تشتمل عليها هذا المقال حيث تعد السيارة الشهيرة من موديل رنج روفر تعتبر من بين الموديلات التي تطرح نفسها وبقوة ضمن قائمة أفضل وأقوى نوعيات السيارات متعددة الأغراض والتي تعتبر من أكثر الشاحنات قوة وثبات على أصعب الطرق وهذا بفضل قوتها من مختلف النواحي والزوايا وقوة تحملها للطرق الصعبة بفضل ما قد تم تزويدها به من ملحقات الأمن والسلامة، وعن المواصفات التكلفة السعرية للسيارة نوافيكم بما يلي في التقرير القادم عن السيارة رنج روفر.

مواصفات سيارة رنج روفر 2022 بالسعودية

نتعرف في هذا المقال على الأسعار والمواصفات الأكثر قوة والتي تتوفر بالسيارة رنج روفر 2022 بالسعودية حيث أن عدد كبير من محبي الاطلاع على كل جديد بعالم السيارات يبحثون عن كثب عن أهم المواصفات التي تتعلق بالسيارة المتميزة رنج روفر وعن أهم المعلومات عن أهم المواصفات نتحدث فيما مواصفات سيارة رنج روفر موديل 2022 في الأسواق

المواصفات الأساسية للسيارة رنج روفر 2022

بالسعودية تعتبر من أكثر ما يميزها حيث تجمع الشاحنة ما بين قوة التصميم وبراعة الأداء وقوة التشغيل والسير الثابت على الطرق الوعرة مع ضمان توفير أفضل مستوى قيادة لعبور المنعطفات وأصعب المنعرجات والمواصفات تكون كما يلي:

محرك السيارة متوفر بالقوة مائة سبعة وتسعين حصان.

سرعتها القصوى تصل لنحو مائتين وستة عشر كم لكل ساعة.

تتوفر مختلف النظم الخاصة بالأمان والحماية للسيارة مثل الفرامل التي تمنع الانغلاق والوسائد الهوائية لتفادي وقع التصادم.

الكاميرات الأمامية متوفرة بالسيارة.

الإطار من المعدن متوفر في السيارة، كما يتوفر نوع القفل الإلكتروني لمزيد من الأمن.

أسعار سيارة رنج روفر 2022 بالسعودية والأسواق

أسعار سيارة رنج روفر 2022 بالسعودية تتراوح ما بين مائتي خمسة وثلاثين إلى مائتي خمسة وخمسين ألف ريال سعودي، وهي للسيارة من نوع رنج إيفوك، وبالنسبة لنوعها روفر 6 فيتوفر بالسعر أربعمائة وثمانين ألف ريال سعودي ويختلف هذا السعر من بلد إلى اخري فليس شرط وجود نفس السعر في كل مكان .