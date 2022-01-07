سعر سيارة لامبورجيني في السعودية ٢٠٢٢ سيارة الأثرياء والمشاهير

سعر سيارة لامبورجيني في السعودية موديلات عام ٢٠٢٢ تعتبر من أروع وأهم فئات وأنواع السيارات التي لا يقتنيها فعلياً إلّا عشاق القيادة والسيارات ذات المواصفات الاحترافية والدفع الرباعي والشكل الخيالي ، ويُطلق عليها البعض اسم سيارة المشاهير. ويحرص على اقتنائها العديد من أبناء المملكة العربية السُّعُودية والإمارات العربية المتحدة ومختلف بلدان الخليج والبلدان العربية، وسوف يتم عبر الفقرات التالية في هذا الصدد توضيح أهم مواصفات واسعار سيارة لامبورغيني ٢٠٢٢ بالتفصيل.

سيارة لامبورغيني ٢٠٢٢

تعد سيارات لامبورجيني وبمختلف فئاتها واحدة من أهم وأشهر أنواع السيارات على مستوى العالم وهي ذات سعر ومواصفات أكبر من سيارة رنج روفر إلى حد بعيد، وهي باهظة الثمن إلى حد كبير ، لذلك ؛ يطلق عليها في الكثير من الأوقات اسم سيارة المشاهير والأثرياء وعشاق القيادة ، وتتمتع السيارة بشكل جذاب وغير تقليدي ورياضي وذو قدر كبير من الانسيابية والفخامة غير المسبوقة ، حيث تحرص الشركة المنتجة دائما على جذب أنظار عملائها عبر الشكل الجديد والاحترافي والمبتكرة للسيارة.

سعر سيارة لامبورجيني في السعودية ٢٠٢٢

تختلف اسعار سيارة لامبورجيني في السعودية ٢٠٢٢ وفي مختلف أسواق بيع وشراء السيارات في مختلف البلدان وفقا للموديل ومدى سعة وقوة المحرك والحجم والعديد من الاعتبارات الأخرى التي تتحكم في سعر السيارة ، وتأتي اسعار لامبورغيني ٢٠٢٢ الموديلات الجديدة على النحو التالي:

سعر سيارة لامبورغيني هوراكان اوتوماتيك

تتميز سيارة لامبورغيني هوراكان اوتوماتيك موديل LP 580 2 COUPLE 2022 بوجود محرك قوي بسعة 5200 سي سي ، ويبلغ سعر هذه السيارة في السوق السعودي حوالي: ٩٣٥ ريال سعودي.

سعر سيارة لامبورغيني هوراكان سبايدر

إن سيارة سيارة لامبورغيني هوراكان سبايدر تعتبر من أهم وأقوى فئات سيارات اللامبورجيني LP 580 2 SPIDER 2022 وهي كذلك تمتلك نحرك بسعة 5200 CC ، ولقد تم طرح هذه السيارة في السوق السعودي بسعر مليون و 56 ألف ريال سعودي.

سيارة لامبورجيني EVO COUPLE

هذه السيارة لها محرك بسعة 5200 سي سي نظرا إلى أن الشركة المنتجة تتميز دائما بحرصها على الاهتمام بقوة وإمكانات السيارة بتحقق رغبات المستخدمين من كافة الجوانب ، ويصل سعر هذه السيارة في المملكة إلى: ١٣٢٠٠٠٠ أي مليون و ٣٢٠ ألف ريال.

سعر سيارة لامبورغيني EVO SPIDER

إن سيارة لامبورجيني ايفو سبايدر تمتلك مثل سابقاتها محرك تصل السَّعَة الخاصة به إلى ٥٢٠٠ سي سي ، ولقد بلغ سعر احدث موديلات هذه السيارة ٢٠٢٢ في السوق السعودي نحو ١٥٠٠٠٠٠ أي مليون ونصف ريال سعودي.

سعر سيارة لامبورغيني STO 2022

إن إمكانيات سيارة لامبورغيني sto 2022 تشبه إلى حد كبير سيارة لامبورجيني ايفو كابل EVO COUPLE والمحرك الخاص بها بسعة ٥٢٠٠ سي سي ، ولها نفس السعر أيضا وهو: مليون و ٣٢٩ ألف ريال سعودي.

سعر سيارة لامبورجيني أوروس 2022

تحمل سيارة لامبورغيني 2022 فئة أوروس مواصفات وإمكانات قوية للغاية وسعة الموتور (المحرك) الخاص بها تصل إلى 4000 سي سي ، ولذلك فإن سعرها يُعد أل قليًا من فئات سيارات لامبورغيني السابقة ، إذا يبلغ سعر هذه السيارة في السوق السعودي نحو مليون و 78 ألف ريال سعودي

سعر سيارة لامبورجيني افنتادور في السعودية

تُعتبر سيارة لامبورغيني أفينتادور (Lamborghini Aventador) أقوى وأهم سيارات شركة لامبورغيني الإيطالية ، إذا تبلغ سَعَة محرك السيارة حوالي 6500 سي سي ، إلى جانب شكلها الاحترافي الانسيابي والرياضي الأكثر من رائع ، ويوجد من هذا الموديل من السيارة عدة فئات لكل منها سعر مختلف على النحو التالي: