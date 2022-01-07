أسطورة السيارات.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner في السعودية بأسعار ومواصفات خيالية

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner، نقدم من خلال الآتي الوصف الكامل مع المراجعة التفصيلية التي تخص السيارة المميزة من ماركة تويوتا من موديل فورتشنر المتميزة والتي تعتبر من بين أقوى خيارات السيارات المطروحة أمام المشترين حيث تعدد الخيارات وتعد تلك السيارة من أهم السيارات التي تتنافس وبقوة مع مختلف السيارات التي تحتوي أيضا على تجهيزات تنافسها في القوة والميزات مواصفات وتجهيزات السيارة من النوع فورتشنر، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نعرض أهم المواصفات المتميزة للسيارة والتي تعد من بين أكثر ما يلفت الأنظار لتلك الشاحنة المتميزة، كما سنتعرف على أهم تجهيزات الرفاهية والسلامة والتي تتوفر بالسيارة.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

المواصفات التي قد تمت إضافتها للسيارة تعد مميزة لها عن بقية السيارات التي تتوفر من الموديلات المنافسة، وتعتبر الشاحنة من الموديل فورتشنر من أهم السيارات التي تتمتع بالكثير من التجهيزات وملحقات السلامة، والرفاهية، ومن خلال الآتي توضيح لتلك المواصفات المميزة للسيارة:

السيارة تعد معتمدة بنظام عملها على الجر الخلفي.

السيارة متوسط استهلاكها الخاص بالوقود حوالي عشرة ونصف لتر.

من التسارع وحتى مستوى الثبات للسيارة يتم هذا خلال اثني عشر ثانية.

السعة الخاصة بالمحرك تصل لنحو أربعة آلاف سي سي.

العزم للدوران يبلغ مستوى أقصى يصل لنحو ثلاثمئة خمسة وسبعين نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي يعد من النوع الأوتوماتيك السداسي الحركة.

الطول الخاص بالسيارة يصل لنحو أربعة ونصف متر.

العرض الخاص بالسيارة من موديل فورتشنر يصل لنحو متر ونصف.

الشنطة من الخلف تعد متسعة وتصل سعتها لمائتين ستة وتسعين لتر.

السعة التي تخص الخزان للوقود تصل للقيمة ستة وتسعين لتر.

السيارة تتوف بها مختلف تجهيزات السلامة والتي من بينها الوسائد الهوائية بجاني المقاعد لضمان امتصاص أي رضوض أو صدمات.

الفرامل تتوفر بأفضل نظام يساعد في المنع للانغلاق وتتوفر أيضا الخاصية للتوزيع الإلكتروني والتي تضمن سلامة القيادة للسيارة.

ملحقات للرفاهية بالسيارة:

ملحقات للرفاهية بالسيارة: تتوفر بالسيارة فتحات للتهوية مع مكيف بالريموت كونترول.

السيارة مزودة بأفضل أنظمة الإضاءة.

تتوفر أيضا السماعات بالأنظمة الصوتية الذكية

أهم تجهيزات السلامة في سيارة تويوتا فورتشنر 2022