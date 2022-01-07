أسطورة الطرق الوعرة..سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 toyota land cruiser بمواصفات واسعار مذهلة

سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 toyota land cruiser حيث كشفت تويوتا النقاب عن الجيل القادم من لاند كروزر، وتُعرف داخليًا باسم Series 300، وستتوفر في معظم الأسواق مثل الطراز 2022، كما قامت تويوتا بتجهيز لاندكروزر الجديدة بنظام التعليق التكيفي E-KDSS (نظام التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني) لتحسين الأداء على الطريق، كما تم تصميم أوضاع القيادة Multi-Terrain Select، ونظام الكاميرا Multi-Terrain Monitor لمساعدتك على أي تضاريس، أول تقنية تقنية أخرى هي مجموعة Toyota Safety Sense من ميزات مساعدة السائق، والتي أصبحت الآن قياسية في غالبية طرازات الشركة الأخرى، وفي لاند كروزر يوجد فرامل طوارئ أوتوماتيكية (أمامية وخلفية) بالإضافة إلى وظيفة تجنب الاصطدام لمساعدة السائق في تحديد العوائق.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

كانت Land Cruiser مستحقة للخدمة لفترة طويلة منذ عام الطراز 2008، حيث تم طرح سلسلة 200 في السوق ونجدأنه تحتفظ سيارات الدفع الرباعي بهيكلها، وقد زودت أويوتا سلسلتها الجديدة من Land Cruiser 300 بأحدث التقنيات والمعدات المتطورة، بالإضافة إلى مواد ناعمة الملمس وتصميم عملي،تحتوي الكونسول المركزي بمظهر جديد على محدد وضع القيادة المعاد تصميمه (لطرازات GX وما فوقها)،ووظائف القيادة وجميع التضاريس، وفرامل الانتظار، ومجموعة من مقابض الأبواب.

تتميز طرازات LC300 بخمسة مقاعد بسعة تخزين تبلغ 1131 لترًا، أو 2052 لترًا مع المقاعد الخلفية المطوية.

سعة المتغيرات مع سبعة مقاعد 1004 لتر ، أو 1967 لتر عندما يكون المقعدان الخلفيان من نوع rabattus.

ستتوفر السيارة الصالحة لجميع التضاريس بستة أنواع مختلفة (GX و GXL و VX و Sahara و Sahara ZX و GR Sport).

يشتمل الطراز الأساسي GX على مقاعد من القماش، وإضاءة داخلية هالوجين، وأرضية من الفينيل وحصائر أرضية مطاطية لجميع المواسم، وتعديلات يدوية في الميل والتلسكوب في الاتجاه، وسعة لخمسة أشخاص، ومقاعد صف ثاني منفصلة بنسبة 60/40 وستة منافذ ، مناخ تلقائي في منطقتين مع قنوات خلفية ودخول وبدء تشغيل ذكي.

مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر Toyota Land Cruiser 2022

تضيف GXL مقعدين إضافيين مع مقاعد الصف الثالث، وإضاءة DEL الداخلي ، وسجادة، ومنافذ USB إضافية، وشاحن لاسلكي للهاتف، ونظام تبريد تلقائي للمقاعد الخلفية مع عناصر تحكم

نظام تبريد للمقاعد الخلفية مع عناصر تحكم، وخلفية- نظام تبريد للمقعد مع أدوات تحكم

مع إضافة التحكم الأوتوماتيكي في المناخ في أربع مناطق

بالإضافة إلى تعديلات كهربائية في عشر اتجاهات للموصل ومقاعد الركاب ؛ تعديل قطني كهربائي لمقعد الموصل؛ تعديل كهربائي بعشرة.

محرك سيارة تويوتا لاندكروزر Toyota Land Cruiser 2022

بالنسبة تويوتا لاند كروزر Confort Plus نجد أن

سعة 3،5 لتر ثنائي التوربو V6 بقوة 409 حصان وقدرة سحب تبلغ 479 رطلاً للقدم المربع

علبة تروس أوتوماتيكية بعشر سرعات

يشار إلى نوع التدريب المستخدم على أنه نوع من التدريب. الدفع الرباعي بالدفع الرباعي

6.8 ثانية من 0 إلى 62 ميلا في الساعة

السرعة القصوى 130 ميلا في الساعة.

كفاءة مجمعة 19.4 ميلا في الغالون

5700 رطل في الوزن (تقديريًا)

عدد الأشخاص التي يمكن استيعابها هو خمسة.

32.1 قدم مكعب من الحجم القابل للتحميل

أسعار سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

فيما يلي أحدث قائمة أسعار لتويوتا لاند كروزر 2022: