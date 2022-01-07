انخفاض سعر افالون 2021 في السعودية بنسبة مفاجأة 100%

تعد افالون 2021 واحدة من سيارات تويوتا السيدان المناسبة لمعظم المهمات المطلوبة من السيارة، فهي تقدم اعتمادية مذهلة بالإضافة إلى صرفية وقود جيدة حوالي 14 كيلومتر باللتر الواحد، وتمتلك تويوتا تاريخ طويل من النجاح في السعودية وتعد هي العلامة الأبرز في سوق السيارات السعودي على مدار الـ60 عام الماضية، وتعتبر افالون سيارة فخمة خاصة الفئة الأعلى منها برايم نظرًا لما تحتويه من تجهيزات خرافية سوف نستعرضها لاحقا في هذا المقال.

تعرضت افالون 2021 فئة برايم الأغلى لانخفاض السعر تزامنا مع بداية عام 2022.

وفي الوقت نفسه كان سعر السيارة جديدة هو 176 ألف ريال سعودي، والآن أصبح سعر الفئة المشار إليها هو 174 ألف و800 ريال.

ويمكن انخفاض سعر السيارة أكثر في الايام المقبلة خاصة إذا تم الإعلان عن موديل افالون 2023 الجديد.

تحتوي السيارة على زر تشغيل سريع بالإضافة إلى محرك قوي بقوة 297 حصان وهي قوة ترفع روعة أداء السيارة.

وفي الوقت نفسه تأتي السيارة بـ مثبت للسرعة، وأقصى سرعة يمكن للسيارة بلوغها هي 209 كيلومتر بالساعة.

تأتي السيارة بتكنولوجيا إقفال الأبواب بالشفط، إذا لم يكن باب السيارة مغلق للنهاية تقوم هذه التكنولوجيا بقفله بإحكام.

التحكم السريع في وضعيات المقاعد وهي من أبرز وأهم مزايا افالون 2021.

السيارة تحتوي نظام ترفيهية قوي متصل بسماعات ذات جودة عالية وشاشة تساعد على التحكم في هذا النظام.

خامات تقفيل السيارة من الصالون عالية الجودة وتعطي احساس قوي بالفخامة.

تأتي السيارة بمنظومة أمان كاملة بمعظم تكنولوجيا الأمان الحديثة في السيارات.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على مانع انغلاق فرامل وموزع لقوة الفرامل على جميع العجلات بالتساوي.

حساس القوة القصوى للفرامل، وهو نظام يساعد على استخدام قوة الفرامل الكاملة في حالات محددة.

كشف لحظي عن ضغط الإطارات والتحذير في حالة انخفاض كل واحد منهم على حدا.

وكذلك تحتوي السيارة على نظام ذكي للمساعدة على الانتباه حالة الخروج عن المسار لتجنب التصدمات.

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