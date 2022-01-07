الوحش الياباني وصل.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 الجديدة كليا في السعودية بأسعار ومواصفات خيالية

العديد من المواصفات التي تتمتع بها تلك الشاحنة الأكثر تميز من الماركة المميزة والموديل الأفضل إف جي كروزر ومن خلال التجهيزات ومختلف ما يتوفر بالسيارة من ملحقات فهذا ما يجعل السيارة فريدة في مختلف خصائصها والتي تعد عامل جذب أول للمشترين، وفيما يأتي نوضح البيان الشامل والوصف الخاص بالسيارة حيث تعتبر تلك السيارة واحدة من بين أهم السيارات التي تتوفر بالتصميم الرائع وأداء تشغيلي فريد وهذا ما سنقوم بوصفه فيما يأتي.

سيارة تويوتا اف جي كروز 2022

تعتبر السيارة تويوتا اف جي كروز 2022 بديل وخيار ممتاز من الخيارات التي تتوفر من أفضل وأقوى أنواع السيارات حيث تعتبر من المركبات التي تتمتع بالكثير من الخصائص والمميزات التي تؤهلها لتكون هي الأفضل من حيث القدرة التشغيلية العالية ومستوى التسارع الممتاز مع الثبات العالي للسيارة مهما بلغ الطريق من صعوبة ومن أكثر المواصفات التي لها أهمية ويحرص على معرفتها مختلف العملاء ما يلي في الفقرة التالية:

مواصفات السيارة تويوتا اف جي كروز 2022

المواصفات الخاصة بالسيارة تويوتا اف جي كروز 2022 من أهم ما تمتاز به تلك السيارة والمواصفات تكون على هذا النحو الآتي:

المحرك يحتوي على عدد ستة اسطوانات.

المحرك له من السعة ما يعدل أربعة لتر.

القوة الخاصة بالسيارة تصل لنحو مائة ثمانية وستين حصان.

عزم الدوران الخاص بالمحرك لسيارة إف جي كروزر يصل للقيمة ثلاثمئة وثمانية نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي للسيارة موديل إف جي كروزر مقسم لأربعة سرعات.

النظام المخصص للسيارة من نوع الدفع الرباعي.

يتوفر القفل دفرنس ويكون بالخلف من السيارة.

أهم المميزات الخاصة بالسيارة

السيارة من الموديل الأقوى إف جي كروزر لها خصائص ومميزات عالية ومن أهما ما يأتي: