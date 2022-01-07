سيارات كورولا كروس للبيع بحالات نظيفة وأسعار رخيصة وممشى قليل 100%

جذبت كورولا كروس أنظار الكثيرين من المتعاملين مع سوق السيارات في المملكة العربية السعودية، وحققت بفضل التجربة التي تقدمها نجاح كبير، حيث تقدم السيارة مزايا تويوتا كورولا سيدان المتمثلة في الاعتمادية وقلة صرفية الوقود، مضاف عليها مزايا السيارات الـ SUV الصغيرة، وقامت تويوتا بعد نجاح السيارة التي تم طرحها العام الماضي بتقديم موديل جديد من السيارة يحمل اسم العام الجاري.

هناك سيارة كورولا كروس موديل 2021 في الرياض، السيارة باللون رصاصي.

وفي الوقت نفسه حالة السيارة مستعملة استعمال نظيف، السيارة بنزين، ممشى السيارة هو 1519 كم.

موديل السيارة فل كامل، قير السيارة اتوماتيك، السيارة تعمل بالدفع الامامي للعجلات.

حالة السيارة من الخارج بدون ملاحظات، والسيارة للبيع من مالكها الأول، وسعر السيارة هو 115 ألف ريال سعودي.

سيارات كورولا كروس 2021 للبيع مستعملة بحالات نظيفة وأسعار رخيصة

هناك تويوتا كورولا كروس 2021 في جده بممشى 200 كيلومتر، اللون بيضاء، مواصفات السيارة بها معظم الكالميات المطلوبة.

وفي الوقت نفسه تضم قائمة هذه الكالميات المزايا التالية، المرايا الكهربائية للفتح والقفل بدون تعب، القير الذي يعمل اتوماتيكي.

بالإضافة إلى التكييف المنطقتين، الشاشة الذكية ذات الجودة العالية داخل صالون السيارة، بالإضافة إلى احتوائها على نظام كار بلاي.

وكذلك السيارة بها حساسات الخلف ونظام مراقبة ضغط الإطارات وأنظمة تعظيم قوة الفرامل للحفاظ على توقيت ايقاف السيارة.

سعر السيارة هو 100 ألف ريال سعودي، وحالة البودي الخارجي جيدة بدون ملاحظات تذكر إطلاقا.

وفي الوقت نفسه حالة السيارة من الداخل بدون ملاحظات ولا تحتاج إلى تجديد.

سيارات كورولا cross الجديدة بأسعار رخيصة موديل 2021 بالمملكة العربية السعودية

ويمكنك الحصول على سيارة كورولا cross 2022 جديدة من عبداللطيف جميل وكيل علامة تويوتا اليابانية في المملكة العربية السعودية.

وأسعار السيارة الجديدة تبدأ من 85 ألف و675 ريال وحتى 104 ألف ريال حسب الفئة وهناك بعض الفئات من السيارة تعمل هايبر.

ملحوظة: عليك التأكد من صحة وسلامة السيارة بنسبة 100% خاصة في حالة شرائها مستعملة لتجنب المتاعب وانفاق مصروفات إضافية بعد الشراء.

كورولا cross بأسعار قليلة وإمكانيات جبارة بالسعودية