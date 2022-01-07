اسعار ومواصفات فولكس فاجن الألمانية بالإمارات جميع فئات السيارة بالأسعار، تعتبر السيارة فولكس فاجن الألمانية الصنع من السيارات المنتشرة في دولة الإمارات انتشارا واسعا وتعتبر السيارة فولكس فاجن طوارق من السيارات الرياضية، كما أن السوق الإماراتي يضم العديد من أنواع وماركات السيارات الألمانية الصنع ماركة فولكس.

وتعتبر السيارة فولكس فاجن طوارق الألمانية الصنع من السيارات التي تشتمل على تجهيزات عالية جدا منها أنها تحتوى على نظام مكابح ( فرامل ) مع عدة تجهيزات خاصة بالسائق لمواجهة تحديات الطريق كما أن بها أنظمة جيدة جدا للرؤية والنظام الترفيهي وأنظمة الصوت المختلفة.

السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021 من السيارات التي تتمتع بمحرك رباعي الأسطوانات.

المحرك سعة 2000 سي سي تيربو وهذا المحرك يستطيع إنتاج قوة 250 حصان .

كما أن بها ناقل حركة عبارة عن 8 سرعات مع سرعة قصوى تصل إلى 228 كيلو متر في الساعة.

وهذا يجعل السيارة تبلغ سرعتها 100 كم في 7.8 من الثانية.

كما أن هناك أيضا من فئة السيارة فوكس فاجن طوارق محرك آخر سداسي الأسطوانات.

يبلغ سعتة 3000 سي سي وهذا المحرك له القدرة على إنتاج قوة 340 حصان.

كما أن المحرك مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكي يتكون من 8 نقلات.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلأى 240 كم لكل سيارة.

تبلغ قياسات السيارة الهيكلية طول 4.878 م كما أن العرض للسيارة يبلغ 1.984 م وتصل السعة التخزينية للسيارة إلى 810 لتر.

سعر الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 بها محرك 2000 سي سي تيربو تصل إلى 69.900 درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2021 محرك 3000 سي سي تيربو يصل سعرها 207.900 درهم

كما أن الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021 محرك 3000 سي سي يصل سعرها 239.900 درهم.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 بلس محرك 3000 سي سي سعرها 264.500 درهم

كما أن الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2021 OFF-ROAD PACKAGE 340 HP محرك 3000 سي سي تيربو سعرها يصل إلى280.500 درهم.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل 2021 R-LINE 340 HP محرك 3000 سي سي تيربو يصل السعر إلى 299.900 درهم.

تنتمي السيارة إلى فئة سيارات سيدان .

. دفع العجلات بها دفع أمامي.

كما أن حجم المحرك بسيارة فولكس واجن جيتا 2.5 لتر.

تحتوي السيارة على 4 أسطوانات لتوليد قوة 170 حصان.

ناقل الحركة أوتوماتيك ويحتوي على 6 سرعات.

يبدأ سعر فولكس واجن جيتا بالمملكة العربية السعودية بسعر 86.600 ريال سعودي.

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