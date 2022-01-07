الوحش الجديد تويوتا تندرا ٢٠٢٢ السيارة الفخمة القوية بأسعار جبارة لن تتخيل

يجب الإشارة أن هناك العديد من الاهتمام الكبير الذي يسود عالم السيارات في الوقت الحالي حتى يتم معرفة كافة المواصفات والاسعار والمعايير الخاصة بسيارة تويوتا تندرا ٢٠٢٢ والتي ستقوم الشركة اليابانية بطرحها العام المقبل، ولكن في ظل الاهتمام الكبير من جميع المواطنين قد قامت الشركة بطرح كافة المواصفات والاسعار الخاصة بهذه السيارة تويوتا تندرا ٢٠٢٢ كما قامت بالاعلان رسميا عنها أيضا، وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم بعض من التفاصيل الخاصة بهذه السيارة،

اولا يجب الإشارة أن هناك العديد من التقارير الإعلامية التي صرحت أن سيارة تويوتا سوق تقوم بتقديم العديد من الطرازات المختلفة والتي سوف تعمل بمحركات هجينة.

ثانيا قامت الشركة بالتأكيد بالفعل على أن محرك تندرا الاساسي جديد بالكامل اقوي من محرك v8 الحالي وتصل السعة الخاصة به ٥,٧ لتر.

كما لدي هذه السيارة في الداخل أيضا مكيف هوائي ساخن وبارد أيضا.

بالنسبة للموعد الرسمي الطرح فصرحت العديد من المصادر أن الشركة سوف تقوم بطرح هذه الصلاة في أواخر هذا العام ولكن لم تقوم الشركة بالتصريح بشكل نهائي عن الموعد الرسمي ولم تقوم ايضا بالتصريح عن السعر الرسمي للسيارة ولكن هناك العديد من التطورات المختلفة الأخيرة التي تضمنت الكشف عن صورة الطراز بالإضافة إلى أن الطرح الرسمي سوف تقوم بالاعلان عنه بشكل رسمي خلال الشهور المقبلة، كما يجب الإشارة أنه من أبرز السيارات التي قامت هذه الشركة اليابانية بطرحها وتحمل علامة نايت سيد هي تويوتا 4Runner وAvalon وCH-R.

ومع اقتراب الموعد يزدادد شغف الكثير من الاشخاص المتابعين لكل السيارات لمعرفة السعي النهائى وكل التفاصيل عن هذا السيارة.