الفخمة وصلت… شاحنة كيا K8 2022 أحدث سيارات كيا الجديدة بمواصفات رهيبة تنافس أحدث السيارات

الفخمة وصلت… شاحنة كيا K8 2022 أحدث سيارات كيا الجديدة قامت شركة كيا بالكشف عن سيارة كيا K8 2022 الجديدة والتي ظهرت لأول في أواخر عام 2003 والتي تمت إعادة إصدارها مرة أخرى عام 2010 لتبدأ في الظهور مؤخرًا في نهاية العام الماضي 2021 والتي تم انتشارها بقوة في جميع أسواق السيارات سوا الأسواق العالمية والمحلية في عامنا الحالي 2022 والتي انتشرت بقوة في السوق السعودية للسيارات وسنوضح أهم إمكانيات ومواصفات السيارة وأكثر المميزات والعيوب الواضحة بها وأسعارها في سوق السيارات السعودي.

سعة موتور السيارة تبلغ 3500 سي سي (3.5 لتر) وقوة الموتور تبلغ 300 حصان.

يتكون الموتور من 6 سلندر وأقصى عزم دوران له 359 نيوتن لكل متر.

السيارة مزودة بمحرك ثاني قوته تبلغ 195 حصان وسعته اللترية تبلغ 2.5 لتر (2500 سي سي) ومكون من 4 أسطوانات.

نظام السيارة الصوتي مكون من 14 مكبر صوتي بجودة عالية.

خاصية عرض المعلومات عبر الزجاج الأمامي للسيارة.

يبلغ مقاس شاشة عرض الترفية والمعلومات مقاسها 12,3 إنش.

أما شاشة عرض العدادات الديجيتال مقاسها 12.3 إنش.

يقترن الموتور بفتيس أوتوماتيكي يحتوي على 8 نقلات وسعة خزان البنزين يبلغ 60 لتر.

بينما المحرك الثاني يقترن بفتيس يعمل أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات بمعدل استهلاك للوقود تبلغ 12,9 كيلو متر لكل لتر واحد.

تقوم بتدعيم خاصيتي أبل كار بلاي والأندرويد أوتو.

نقطة اتصال بالواي فاي – خاصية البلوتوث.

الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

خاصية كشف النقطة العمياء.

الدخول الذكي للسيارة بالريموت الكنترول.

مزودة بعدة وسائد هوائية تحمي الركاب والسائق عند الاصطدامات والحوادث الخطيرة.

عزل الصوت الخارجي للسيارة جيد مما يعمل على راحة الركاب داخل السيارة.

جنوط عجلات السيارة يبلغ حوالي 18 بوصة.

المصابيح الأمامية تعمل على إنارة الطريق في النهار والليل وتعمل بالليد الحديث.

المواد المصنوعة منها المقصورة الداخلية بالمفارش والمقاعد هي الجلد الطبيعي عالي الجودة.

استهلاك السيارة من الوقود اقتصادي إلى حد كبير.

شاحنة كيا K8 2022 أحدث سيارات كيا الجديدة بمواصفات رهيبةعيوب كيا K8 2022

لم يتم ذكر أي عيوب حتى الآن تخص السيارة الجديدة من كيا موديل 2022.

أسعار كيا K8 2022 في سوق السيارات السعودي

تبلغ أسعار السيارة في السوق السعودي للسيارات تبغ 144 ألف و639 ريال سعودي فيما يعادل حوالي 38 ألف و570 دولار أميركي.