ب 650 ريال أرخص عرض تقسيط شركة عبداللطيف جميل على سيارة تويوتا برادو 2022 لمدة 5 سنوات 

تقسيط شركة عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا برادو 2022، تعد سيارة تويوتا برادو ٢٠٢٢، من أهم سيارات الدفع الرباعي المتاحة في أسواق المملكة العربية السعودية، والتي سوف يتم أصدرها بشكل رسمي في أول السنة الجارية الميلادية، ولذلك قامت شركة عبداللطيف جميل للسياراتبالإعلان عن عروض التقسيط المتوفرة لهذه السيارة، وتعد هذه الشركة من أهم شركات التقسيط الموجودة في المملكة.

تقسيط شركة عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا برادو 2022

قامت شركة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تقديمها عرض تقسيط لسيارة تويوتا برادو 2022 بقيمة ٦٥٠ ريال سعودي شهريًا.

في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تقديمها بقيمة ٦٥٠ ريال سعودي شهريًا. حيث يمكن للعميل أن يقوم بتوثق عقد التقسيط على سنوات عديدة متتالية.

بحد أقصى ٥ سنوات، كما يتم توثيق نسبة فائدة وقدرها ٤٠% من ثمن السيارة الأصلي،حيث يبدأ سعر السيارة الأصلي من١٤٣.٦٠٠ ريال سعودي.

تتمتع السيارة بهيكل خارجي يوحي بالفخامة، والصلابة والأناقة.

يوجد في السيارة هيكل داخلي يتمتع بالمرونة، حتى يضمن للقائد الراحة عند القيادة.

يمكن عند شراء السيارة اختيار السيارة ذات قوة محرك ٤ سلندر، أو محرك من النوع ديزل ٤ سلندر.

تحتوي السيارة على سعة خزان للوقود كبير جدا وقدرة ٧٨ لتر.

يوجد في السيارة مصابيح أمامية تعمل أثناء الليل والنهار أو الضباب.

تحتوي السيارة على محرك قوي يعمل بقوة ١٦٤ حصان، كما يعمل بسعة ٢.٧ لتر.

مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022

يوجد في السيارة ٤ حساسات منهم أثنين على جهة الأمام، والأثنين في الخلف حتى تضمن رصد العقبات.

٤ حساسات منهم أثنين على جهة الأمام، والأثنين في الخلف حتى تضمن رصد العقبات. يوجد في السيارة شاشة عرض كبيرة، تساعد السائق في التحكم بنظام الصوت داخلها.

يمكن التحكم في المقاعد الأمامية والخلفية للسيارة عن طريق الكهرباء، مما يجعلها مناسبة لكبار السن، والأطفال.

يوجد في سيارة تويوتا برادو ناقل حركة يعمل ب٦ سرعات مختلفة أوتوماتيكية.

تويوتا برادو ناقل حركة يعمل ب٦ سرعات مختلفة أوتوماتيكية. يوجد في السيارة خاصية مهمة جدًا وهي خصية التحكم الذاتي، والتي تعطي للقائد سهولة وسلاسة عند القيادة.

تعمل السيارة بعزم دوران قدرة ٢٤٦.

تعمل السيارة بنظام تشغيل ذكي، يتحكم في غلق وفتح أبواب السيارة.

يوجد صندوق مبرد في السيارة، وبالتالي تتمتع السيارة بطقس منعش أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

مميزات سيارة تويوتا برادو 2022