تخفيض يتجاوز %15 على كيا سيراتو 2022 ال اكس الإقتصادية الأكثر مبيعاً مع السعر الجديد، إذا كنت تبحث عن سيارة اقتصادية من الطراز الأول بمظهر فاخر، سيارة أمنة يُطلع عليها سيارة العمر الطويل فإن كيا سيراتو هي الإختيار الأمثل لك، وقد انضمت السيارة إى سلسلة التخفيضات المقامة مؤخراً بالمملكة العربية السعودية، لذا نقدم لكم اليوم السعر الجديد للسيارة وكافة مواصفات السيارة بالإضافة إلى المعرض الذي يقدم هذا العرض المميز، تخفيض يتجاوز %15 على كيا سيراتو 2022 ال اكس الإقتصادية الأكثر مبيعاً مع السعر الجديد.

تخفيض يتجاوز 15% على كيا سيراتو 2022

تتميز بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي بنزين قوة 123 حصان، قير اوتوماتيك 6 سرعات تبترونيك وتعمل بنظام الدفع الأمامي، السيارة إقتصادية من الطراز الأول حيث تمكنك من السير مسافة 18.6 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من بنزين 91، أصبحت تتوفر سيارة كيا سيراتو 2022 ال اكس الإقتصادية لدى معرض عبد الرحمن عماد الدين بسعر 73 ألف و 25 ريال بدلا من 86 ألف ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض مذهل يتجاوز 15%.

كيا سيراتو 2022 ال اكس الإقتصادية

تتميز فئة ال اكس بفتحة سقف، ليد نهاري و جنوط المنيوم مقاس 16 انش، اشارات على المرايا الجانبية مع خاصية الطي أوتوماتيك، عدد 2 وسائد هوائية و اربع حساسات خلفيه لسيارة كيا سيراتو 2022 ال اكس السيارة الإقتصادية، كما تتميز بكشافات ضباب خلفية وإمكانية التحكم عن طريق الريموت، تتميز كذلك بكافة مواصفات الأمن والسلامة فرامل abs، حساس كفرات، نظام الثبات الالكتروني، ايرباج للسائق والراكب وعدد خمس احزمة امان.

مزايا داخلية سيراتو ال اكس 2022

تتميز بـ أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، نظام السنتر لوك و مكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، منفذ USB، منفذين طاقة، اتصال بالبلوتوث و 4 مكبرات الصوت، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق والتحكم في الانزلاق، كما تتميز السيارة الأكثر مبيعاً بمقاعد مخمل، تحكم كامل من خلال المقود الثلاثي في مثبت السرعه، البلوتوث و عداد رحلات، تتميز السيارة حاملات اكواب، جلنط يدوي، مسند بالوسط درج، فتحات تكييف خلفية، منفذ USB خلفي و مسند خلفي مع حاملات أكواب لسيارة كيا سيراتو 2022 ال اكس الإقتصادية.