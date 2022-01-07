سيارات مستعملة حديثة للتنازل فوراً بدون مقابل وبدون دفعة أولى

سيارات مستعملة حديثة للتنازل تقسيط فوراً بدون مقابل وبدون دفعة أولى، يتضمن تقريرنا اليوم عروض مميزة لتقسيط وتقبيل السيارات بدون سداد دفعات مقدمة أو رسوم للتنازل، حيث توفرت هيونداي اكسنت 2021 بالشرقية للتقبيل عبر شركة تمويل الأولى، ماكينة 4 سلندر 1400 سي سي مع قير أوتوماتيك والممشى 55 ألف كيلو متر. السيارة بالكامل مع إضافة تلبيس مراتب وأرضيات وتركيب مثبت سرعة ذكي من الوكالة. الشروط المطلوبة للتنازل هي الهوية الوطنية ورخصة سارية المفعول إضافة إلى تعريف راتب وكشف حساب آخر 3 شهور، قيمة الكاش 59 ألف ريال وقيمة القسط الشهري 1278 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 12 قسط و عدد الأقساط المتبقية 48 قسط، قيمة الدفعة الأخيرة 18300 ريال.

سيارات مستعملة للتنازل الفوري بدون مقابل

تتوفر للتنازل سيارة هيونداي ازيرا 2021 فل كامل، ماكينة 6 سلندر 3500 سي سي مع قير أوتوماتيك والممشى 44 ألف كيلو متر، السيارة عليها اضافات حماية بالمقدمة مع أطراف الأبواب إلى جانب تظليل عازل بضمان عشر سنوات، وهي متاحة للتقبيل تكملة أقساط بمدينة أبها عبر بنك الراجحي، قيمة القسط 2445 ريال وعدد الأقساط المدفوعة 11 قسط، عدد الأسقاط المتبقية 49 ريال وقيمة السداد المبكر 172 ألف ريال.

تتميز السيارة ب 7 وسائد هوائية 3 منها للمقاعد الخلفية بالاضافة إلى إيرباقات مزدوجة للمقاعد الأمامية، حساسات أمامية وخلفية مع إضاءات لبد بالكامل و كاميرا 360 درجة، تحكم من المقود ونظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت وزر لتشغيل المحرك، نظام ذاكرة وتدفئة وتبريد للمقاعد ومكيف متعدد المناطق بالاضافة إلى نظام ملاحة، حاجب شمس خلفي وستائر جانبية وفتحة سقف بانوراما. تتميز السيارة كذلك بوجود نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح.

عروض تقبيل وتقسيط السيارات المستعملة

تتوفر للتقبيل سيارة كيا سيلتوس 2020 بنزين، ماكينة 4 سلندر 1600 سي سي قير أوتوماتيك، السياره بحاله الوكاله ونظيفه بالداخل والخارج واستخدام نظيف، تم تغير باب الشنطة اثر صدمة خفيفة فقط على نفقة التأمين. السيارة للتنازل بدون مقابل بمدينة الرياض وجهة التمويل شركة ايجارة، قيمة القسط الشهري 1694 ريال وعدد الأقساط المدفوعة 19 قسط شهري، عدد الأقساط المتبقية 41 قسط والدفعة الأخيرة 22800 ريال قابلة للتقسيط أما قيمة الكاش فهي 69706 ريال، العقد قابل لاعاده الجدولة وشروط التنازل هي الهوية، رخصة القيادة، كشف حساب اخر ثلاث شهور بشرط أن يسمح الراتب بالاقساط الشهرية.

تتميز السيارة بزجاج كهربائي، دخول ذكي، تشغيل بصمة، كاميرا خلفية وشاشة 8 إنش تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو لمراقبة الكاميرا، مراتب مخمل، جنوط كروم مقاس17 إنش، مرايات خارجيه كهربائية مع خاصية الطي الآلي للمرايات وليد امامي وخلفي، تحكم كامل من خلال المقود في الأوامر الصوتية و مثبت السرعة. تتميز السيارة كذلك بشاحن لاسلكي، منفذ شحن خلفي و فتحات تكييف خلفية، حساسات خلفية، حساسات أمامية، جناح خلفي ووسائد هوائية أمامية للسائق والراكب.

سيارات للتقبيل أفساط على الراجحي

تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا كامري مستعمل 2020 بنزين، ماكينة 4 سلندر 2500 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 50 ألف كيلو متر، تتميز بحساسات أمامية وخلفية، وسائد هوائية، فتحة سقف، كاميرا خلفية وإضاءات بالكامل ليد، نظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، تحكم من المقود ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX و6 مكبرات للصوت. كما تتميز السيارة بوجود فرامل مانعة للانغلاق مع التحكم في الانزلاق، وسائد هوائية جانبية وخلفية. السيارة للتنازل بدون مقابل بمدينة الرياض عبر بنك الراجحي، قيمة القسط 1579 ريال إجمالي المدفوع 12 قسط بقيمة 15 ألف و170 ريال وعدد الأقساط المتبقية 48 قسط.