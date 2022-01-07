سعر هيونداي جراند i10 أرخص سيارة هاتشباك من هيونداي

سعر هيونداي جراند i10 ، تعد سيارة Hyundai Grand i10 من السيارات المنتشرة محليا وعالميا وهي سيارة مدينة، تم صنعها من مصانع كورية جنوبية في عام 2007 وكان أول إعلان عن الجيل الأول لسيارة هيونداي i10 تحديدًا كان في 31 أكتوبر عام 2007 في الهند بمدينة نيودلهي وأتت السيارة في الوقت ذاته على هيئة هاتشباك بخمسة أبواب وأربع وسائد هوائية مع مكيف هواء ومحرك 1 لتر، وتتميز السيارة بحجمها الصغير المناسب بشكل كبير للسيدات وهي قريبة في الشكل لسيارات كيا بيكانتو، نحن بصدد مناقشة سعر هيونداي جراند i10 مع مناقشة أهم المواصفات العامة التي تتميز بها السيارة.

محرك السيارة يعمل بنظام التنفس الطبيعي للهواء.

قوة المحرك 83 حصان و 4 سلندر .

قوة العزم 120 نيوتن.

سعة المحرك 1200 سي سي.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

أقصى سرعة للسيارة 160كم/ ساعة.

وسائد هوائية للسائق والراكب.

يوجد نظام الـ abs مانع انزلاق الفرامل.

نظام الإنذار ضد السرقات.

مكان مخصص لتثبيت مقاعد الأطفال.

نظام الـ ebd لتوزيع قوة الفرامل على الإطارات.

نظام الحقن الإلكتروني للوقود.

7 ناقلات.

مرايا السيارة الجانبية تعمل بالكهرباء.

فتحة سقف.

مساحات خلفية تعمل بالكهرباء.

جنوط 15 بوصة.

مصابيح أمامية وخلفية من الهالوجين.

مكيف هواء أمامي وخلفي يدوي.

مقاعد السيارة من القماش.

نظام صوتي من 5 سماعات.

مشغل وسائط AUX و USB.

طول السيارة 3.765 مم.

عرض السيارة 1.660 مم.

ارتفاع السيارة عن الأرض 152 مم.

سعة الصندوق الخلفي 256 لتر.

مواصفات Hyundai Grand i10 2022

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سعر هيونداي جراند ايه 10 في السعودية يبدأ بـ 54 ألف ريال سعودي. بينما سعر السيارة في دولة الكويت بـ 3750 دينار كويتي. أما سعر Hyundai Grand i10 في الإمارات فـ يقدر بسعر 42 ألف درهم إماراتي. سعر جراند i10 في قطر فـ يصل إلى 43 ألف ريال قطري. وأخيرا سعر سيارة جراند أيه 10 في مصر فـ يصل سعرها إلى 250 ألف جنيه مصري.

صور سيارة هيونداي جراند أيه 10 2022

سعر هيونداي جراند i10