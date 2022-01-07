وحش الجبال والصحاري..سعر ومواصفات تويوتا اف جي كروزر Toyota FJ Cruiser 2022في السعودية

تويوتا اف جي كروزر Toyota FJ Cruiser 2022 هي من أفضل السيارات الرياضية المتوفرة وتم إطلاقها في عام 2022، وهي تقدم العديد من الفوائد للأشخاص الذين يستمتعون بالمغامرات الصعبة والمشي لمسافات طويلة في المناطق الصحراوية والجبلية أن السيارة تأتي مع علبة تروس أوتوماتيكية والعديد من الميزات، والتي يمكنك معرفة المزيد عنها من خلال قراءة هذا المقال في موقع ثقفني والذي يتضمن أيضًا سعر ومواصفات FJ Cruiser الجديدة.

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر

تتمتع FJ Cruiser بعدد من المزايا بما في ذلك ما يلي:

لديها محرك 4 لتر مع 268 حصان و 380 رطل قدم من عزم الدوران.

وتتميز السيارة بإطارها الخارجي المميز الذي يحتوي على العديد من المصابيح الأمامية وكذلك المصد الأمامي الذي يتميز بمقاومته للرياح.

لديه شرائح من الألومنيوم يصل طولها إلى 17 بوصة.

شيد وفق أكثر المعايير صرامة

تتوفر مكبرات صوت جاهزة للاستخدام.

لديه القدرة على الاتصال عبر البلوتوث.

يوجد موصل للوسائد الهوائية.

يتميز بتصميم ديناميكي وجذاب وعالي الجودة.

لها مكابح مانعة للحظر تساعد على تقليل عدد الحوادث.

هناك نوعان من سماعات الأذن القابلة للتمديد في السيارة. يقدم مجموعة متنوعة من المزايا لضمان سلامة السائق وأمنه. يوجد أيضًا اتجاه ثلاثي العجلات مع أزرار تحكم. السيارة مزودة بنظام مكابح مانعة للانغلاق (ABS). يوجد نظام تحذير من الاصطدام في المكان. لديه جهاز قياس ضغط الهواء. قد يتم دفع بعض مقاعد المقاعد الخلفية للخلف لتوفير مساحة تخزين أكبر. المركبة مزودة بوسادة هوائية ونظام حزام أمان لضمان سلامة الركاب. السيارة مزودة بنظام التحكم في الجر الذي يضمن عدم قفل العجلات وأن السائق يتحكم بشكل أفضل في السيارة. نظام التحكم في الفرامل المعتمد على نظام توزيع الطاقة الإلكتروني (EBD) مع مستشعرات مخصصة لمراقبة قوة الكبح.

مميزات تويوتا إف جي كروزرسعر ومواصفات إف جي كروزر

يرغب الكثير من المهتمين بالسيارات في معرفة سعر ومميزات إف جي كروزر ويمكنك معرفة سعر إف جي كروزر في السعودية من خلال النظر إلى العوامل التالية: