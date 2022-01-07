أسعار ومواصفات سيارة جي إم سي يوكون دينالي 2022 للعائلة السعودية

أسعار ومواصفات سيارة جي إم سي يوكون دينالي بالسعودية، أصبحت سيارة جي إم سي يوكون دينالي متوفرة في المملكة العربية السعودية الآن وهذه السيارة من صنع أمريكي، فتتسم تلك السيارة بالكثير من المواصفات والمزايا الداخلية والخارجية، فاستطاعت تلك السيارة أن تحقق نسبة انتشار وشراء كبيرة ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على كل ما يخص سيارة جي إم سي يوكنون دينالي.

مزايا سيارة جي إم سي يوكون دينالي:

توفرت سيارة دينالي بالكثير من المزايا التي من بينها المصابيح الأمامية الأتوماتيكية مع مسند للذراع في الوسط مع مكيف أوتوماتيك، بالإضافة لاحتوائها على غطاء عازل للصوت والحرارة مع إنذار يمنع السرقة وقفل تفاضلي ومركزي.

وهناك الكثير من المكونات التي تحتوي عليها السيارة وتوفر إليها مزايا ممتازة ومن بينها أضواء نهارية وعادم مزدوج ومرايا الباب الإلكترونية ومصابيح من اجل الضباب في الأمام والخلف ومقاعد من الجلد ومقاعد خلفية قابلة للطي.

ما هي سمات المحرك والقوة في جي إم سي يوكون دينالي 2022:

اتسم المحرك بالكثير من السمات والخصائص التي من بينها كلًا من التالي:

تصل سعة المحرك إلى 6.2 لتر.

قوة المحرك تصل إلى 420 حصان.

نوع وقود سيارة يوكون دينالي بنزين.

تصل عدد المقاعد إلى سبعة مقاعد.

نقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

يصل عزم الدوران نيوتن، 624 لتر.

يصل طوال السيارة إلى 5.334 متر.

يصل عرض السيارة إلى 2.057 لتر.

ارتفاع السيارة هو 1.943 لتر.

سعة صندوق السيارة لتر.

ما هي قياسات سيارة جي إم سي يوكون دينالي:مزايا وخصاص الأمان في سيارة جي إم سي يوكون دينالي 2022: