نيسان أريا 2022 أول سيارة كهربائية دفع رباعي بمزايا وتقنية خيالية

نيسان أريا 2022 أول سيارة كهربائية دفع رباعي تقدمها شركة نيسان، مع مزايا رائعة لمساعدة السائق وأفضل نظام معلومات وترفيه بتقنية عالية مع توفير كل عناصر الراحة الشعور بالرفاهية والثقة أثناء القيادة إذ تقدم الشركة سيارة جديدة كليًا بنظام قيادة شبه مستقل يظهر لأول مرة، يجعل القيادة أكثر سلاسة وانسيابية، وهذا يرجع بفضل تزويدها بكل وسائل السلامة والأمان مع الراحة وتجهيزها بأقوى تصميم داخلي وخارجي رائع وكل ذلك يأتي مع مفاجأة السعر المناسب، لذا قررنا اليوم أن نقدم لكم كل مراجعة شاملة لأدق المواصفات، المزايا لأقوى سيارة كهربائية تقدمها شركة نيسان.

نيسان أريا 2022

كما ذكرنا أن سيارة نيسان أريا هي سيارة دفع رباعي كهربائي تأتي بتقنية عالية بتصميم عالي، يمكن اعتبارها سيارة عائلية بفضل مساحتها الواسعة، ووضع القيادة العالي، لا نستطيع القول إن التصميم كان مختلف كليًا عن تصميم سيارات نيسان موديل عام 2019، ولكن فهي تأتي حاملة لشعار الشركة من الأمام، و مصابيح أنيقة ونحيفة ومرايا الأبواب.

مواصفات محرك سيارة نيسان أريا 2022 وأبعادها

البعض يعتبرها أيضًا أنها من أفضل السيارات الرياضية، وتضم كل المواصفات القوية التي تجعل القيادة أكثر ثباتًا حتى مع السير على الأماكن الصعبة وأثناء السرعة، حيث يتوفر منها فئتين الأولى بمحرك واحد والأخرى بمحركين:-

الفئة الأولى ثنائي الدفع الأمامي تعمل ببطارية 63 كيلو وات / الساعة، تنتج 217 حصان، زمن التسارع 0-600 / الساعة (7.6 ثانية).

أما الفئة الثانية بمحركين تعمل ببطارية 63 كيلو وات / الساعة، تنتج 278 حصان، زمن التسارع 0-60 ميلًا/ الساعة (5.9 ثانية).

تأتي السيارة ببطارية قدرة 63 وات / الساعة، مع شاحن منزلي بقوة 7.4 كيلو وات.

ويجب ذكر أنه يتوفر ببعض الموديلات من السيارة شاحن سريع بقدرة 22 كيلو وات.

أبعاد السيارة: الطول 4654 ملم، العرض 1.899 ملم، الارتفاع 1.661 ملم، قاعدة العجلات 2776 ملم.

وزن السيارة الإجمالي 1900 كجم.

سعة صندوق التخزين 646 لتر.

مواصفات ومزايا سيارة نيسان أريا الخارجية

تستمر شركة نيسان على إبهار كل عملائها بالتصميم الخارجي الأنيق، والذي يجعل السيارة متعددة الاستخدامات:-

حواف حادة مع شبك أمامي مدمج بسلاسة رائعة.

شعار الشركة يزين السيارة في الوسط بالتصميم الأمامي.

يتوفر بها شريط إضاءة بدلًا من المصابيح الخلفية ليغلب عليها الطابع الرياضي.

مصابيح أمامية رفيعة نوع ليد.

مواصفات ومزايا سيارة نيسان أريا الداخلية

تأتي السيارة الكهربائية بتصميم داخلي أنيق للغاية من شركة نيسان، يتناسب كليًا مع التصميم الخارجي، حيث يتوفر مقصورة بتصميم غير تقليدي، مما يجعل تقضية الوقت بالسيارة أكثر من رائع، وهذا يرجع للمقاعد المريحة:-

أرضية مسطحة، مع مقصورة رائعة بطراز الصالة.

لا يتوفر بها أزرار بالداخل أو مقابض.

يأتي بها ضوابط لمسية على لوحة القيادة المركزية.

يتوفر بالسيارة من الداخل درع امان نيسان 360.

حساسات التراسونيك، نظام نيسان للأمان.

مواصفات السلامة والأمان في سيارة نيسان ارابيا

القيادة مع سيارة نيسان أريا ستكون أكثر ثباتًا وثقة، سيتوفر بها كل وسائل السلامة والأمان التي جاءت بتقنيات عالية وقوية مثل:-

تأتي بعجلة قيادة متوفر بها وضعيات مختلفة سواء للمبتدئين أو للمتمرسين.

نظام الكبح التلقائي المانع للانغلاق مع أقوى نظام للكشف عن المشاة.

نظام تحذير قياسي عند مغادرة المسار، مع الحفاظ على الثبات أثناء القيادة.

مثبت السرعة التكيفي مع وضع قيادة شبه مستقل.

تحذير النقطة العمياء، تنبيه حركة المرور الخلفية.

مواصفات المعلومات والترفيه والاتصال

أعلنت شركة نيسان من قَبل أن تهتم كثيرًا بكل ما يحتاج له العملاء من وسائل ترفيه، أنظمة معلوماتية، وترفيهية، والاتصال، لذا وفرت كل تلك الوسائل على أعلى مستوى وبجودة عالية مثل:-

يتوفر بالسيارة شاشة مزدوجة مقاس 12.3 بوصة تحتوي على لوحة عدادات رقمية بالاتصال مع أبل كار بلاي، اندرويد اوتو.

كما تشتمل على شاشة معلومات لمساعدة السائق 12.3 بوصة، تساعد في جعل القيادة أكثر سلاسة.

إمكانية تسخين وتبريد للمقصورة الداخلية بالسيارة أثناء وقوفها أو شحنها.

نظام ملاحة، بالإضافة إلى نظام للتحكم في المناخ.

نظام الخرائط، وأخر لمراقبة السائق بما يحدث حول السيارة من الخارج حتى عند عدم استخدام عجلة القيادة.

إمكانية القيام بإجراء المكالمات، تشغيل الموسيقى بالأوامر الصوتية.

سعر سيارة نيسان أريا

السعر المتوقع للسيارة هو:- 40 ألف دولار للإصدار الأساسي.

” وفي الختام أردنا اليوم أن نقدم لكم أهم المعلومات والتفاصيل لأفضل سيارات نيسان سيارة نيسان اريا، حيث بدأنا حديثنا بمواصفات المحرك سواء بالفئة الأولى أو الثانية بالإضافة إلى أبعادها، مواصفات السلامة والأمان، التصميم الخارجي، الداخلي، وأهم وسائل الاتصال والمعلومات والترفيه التي أصبحت من الكماليات الأساسية، والسعر خارج المنافسة لنفس السيارات الفئة السعرية”.