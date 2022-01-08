انطلاق الوحش اليابانى.. تويوتا بيلتا الجديدة 2022 في السعودية بمواصفات فخمة وقوية والسعر مفاجاة كبرى

انطلاق الوحش اليابانى.. تويوتا بيلتا الجديدة ، تقدم شركة تويوتا واحدة من مفاجأتها الكبيرة لكل عملائها الكرام في جميع دول العالم، وقد طرحت اليوم سيارتها المميزة تويوتا بيلتا 2022 الحديثة التي تمتلك الكثير من المعدات والتصميمات الحديثة جداً التي تناسب جميع الطرقات الواعرة بالمملكة، فدائماً الشركة المنتجة والخاصة بصناعة السيارات تعمل على أن توفر الكثير من الخصائص والامكانيات العالية بسيارتها التي تواكب كل عصر، ونحن سنقدم لكم جميع مواصفات وإمكانيات سيارة تويوتا بيلتا 2022 لكي يعلم عنها كل من يرغب في شرائها.

انطلاق الوحش اليابانى.. تويوتا بيلتا الجديدة

تمتلك سيارة تويوتا بيلتا 2022 الكثير من المواصفات التي تميزها عن غيرها كثيراً وأصبحت من أهم السيارات المنافسة حتى الآن ومن أهمها:

السيارة تعتمد على نظام الجر بالعجلات الامامية.

معدل استهلاك الوقود في سيارة تويوتا بيلتا 2022 5.1 لتر كل 100 كم.

تتسارع السيارة بوضعية الثبات سرعة 100 كم/ ساعة في 12 ثانية.

محرك السيارة يكون متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

أما بالنسبة لنسخة المحرك اليدوي فيكون مكون من 5 سرعات.

أبعاد السيارة 4490 ملم فيصل طولها 1730 ملم، أما العرض 1475 ملم، الارتفاع 2650 ملم.

يصل سعة صندوق السيارة لحوالي 495 لتر.

يوجد في السيارة وسائد هوائية للسائق والراكب بالمقعد الأمامي.

بها مكابح مانع للانغلاق مع توزيع الكتروني للمكابح.

تحتوي السيارة على مصابيح ضباب أمامية وخلفية يمكن أن يتم بمستوى الاضاءة.

يوجد بها عجلات رياضية بقياس 16 بوصة مع مثبت سرعة ونظام مساعد فرامل.

السيارة مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات نبلغ سعته 1.5 لتر بقوة 105 حصان وقوة عزم الدوران 138 نيوتن متر.

متوفر في السيارة حساسات أمامية وخلفية وأنظمة إنذار متطورة لمنع السرقة.

السيارة مزودة بشاشة تعمل عن طريق اللمس بقياس 7 بوصة مع نظام أي آو إس أندرويد.

كما أنها مزودة بميزة البصمة فهي مفعلة وجاهزة للاستخدام.

سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية

عندما طرحت الشركة الصناعة لسيارة تويوتا بيلتا 2022 اهتمت كثيراً بأن توفر منها نسختين وكل نسخة بسعر مختلف عن الأخرى يتم تحديده على حسب الامكانيات والمواصفات التي تمتلكها كلاً منها ولكن لم يتم الإعلان عن سعر السيارة في السعودية حتى الآن ولكن سعر السيارة في مصر النسخة الأولى منها تكون بسعر 235 ألف جنية مصري والثانية بسعر 275 ألف جنية مصري.