30 ألف ريال سعودي أرخص السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات خيالية

أرخص السيارات الحديثة في السعودية، مما لا شك فيه أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر سوق لتجارة السيارات في جميع الدول العربية وتحتوي على العديد من فئات السيارات بجميع الأسعار حيثُ تتيح للعميل اختيار الفئة المناسبة له ضمن إمكانياته ورغباته فأهم ما يبحث عنه العميل الحصول على الأمانة والمواصفات التي تساعده سواء لغرض شخصي أو في العمل وإليكم أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية.

أرخص السيارات الحديثة في السعودية

تضم المملكة العربية السعودية العديد من أنواع السيارات بمختلف أنواعها وأسعارها حيثُ يقوم العميل باختيار الأنسب له ويبحث الكثير عن سيارة يكون سعرها رخيص وتحتوي أيضًا على الإمكانيات والمواصفات التي يريدها وتعد أرخص أنواع السيارات داخل المملكة هي:

السيارة متاحة داخل المملكة السعودية بسعر 36,900 ألف ريال سعودي.

تعمل السيارة بمحرك له 4 أسطوانات تعمل كلًا منهما بسعة 1.4 لتر.

يعمل محرك السيارة بقوة 67 حصان ويصل عزم الدوران إلى 127 نيوتن لكل متر.

يبلغ استهلاك الوقود داخل السيارة حوالي 19.6 كيلومتر لكل لتر.

سيارة نيسان صني 2021

يبلغ سعر السيارة داخل المملكة السعودية حوالي 50,064 ألف ريال سعودي.

تعد هذه السيارة من فئة السيارات الأقل استهلاك للوقود.

تتميز السيارة بشكلها الانسيابي الرائع الذي جعلها جاذبة للكثير من العملاء.

يبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 27,1 كيلومتر لكل لتر.

تعمل السيارة بمحرك له 4 أسطوانات ويعمل بسعة 1.6 لتر.

سيارة شنجان السفن 2021

تبدأ أسعار سيارة شنجان السفن 2021 داخل المملكة السعودية تقريبًا بسعر 32,900 ألف ريال سعودي.

تتميز السيارة بهيكلها الديناميكي من الخارج.

تحتوي السيارة من الأمام على مصابيح للإضاءة.

يعمل محرك السيارة بمحرك تبلغ سعته 1,5 لتر وله 4 أسطوانات.

بعض السيارات الأخرى التي تتميز بقلة سعرها داخل المملكة

يبدأ سعر السيارة داخل المملكة السعودية بسعر 30 ألف ريال سعودي.

تعد من أقل السيارات استهلاكًا للوقود حيثُ تستهلك حوالي 16.7 كيلومتر لكل لتر.

تعد من أكثر السيارات التي يقبل عليها المواطنون داخل المملكة السعودية.

يبلغ سعر السيارة في السعودية 37 ألف ريال سعودي.

تعمل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات مختلفة.

تبلغ سعة المحرك حوالي 1.8 لتر.

سيارة ميتسو ميراجسيارة جيلي ايمجراند