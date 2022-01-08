الأسطورة المذهلة.. سيارة سوزوكي التو 2022 الجديدة كليا وأبرز مواصفاتها ومميزاتها الجبارة

سيارة سوزوكي التو نتعرف على كل ما تمتاز به من الخصائص والمواصفات التي تجعلها من أهم الشاحنات القوية المتوفرة بالسوقين المحلي والعالمي للسيارات ومن أكثر ما تتسم به السيارة من موديل سوزوكي ألتو أنها تعتبر من أكثر السيارات التي تخترق بعجلاتها القوية الطرق والمنحدرات والمنعرجات وبكل سهولة، ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن مواصفات قوية تتمتع بها سوزوكي ألتو موديل ألفين اثنين وعشرين حيث تعتبر مركبة لها خصائص من طراز فريد نتحدث عنها فيما يأتي.

مواصفات سيارة سوزوكي التو

السيارة من الموديل الشهير المتميز والأكثر قوة سوزوكي التو 2022 تقدم لكافة الراغبين في شرائها عدد كبير من الخصائص والمواصفات التي تميزها حيث تعتبر من أقوى الموديلات المطروحة هذا العام وتحتوي على كل ما يلزم من ملحقات ومميزات توفر الأمان والراحة وسلامة ومتعة القيادة طوال الرحلة التي يتواجد فيها الركاب بداخل مقصورة متسمة بطرازها الفريد من الأناقة مع براعة في تصميم المقاعد وضبط مستواها كهربائيا مع توفر المواصفات التالية ، مواصفات سيارة سوزوكي التو.

من أهم المواصفات التي تتمتع بها تلك السيارة ما نقوم بالعرض المفصل له من خلال ما يلي ذكره في تلك النقاط القادمة:

السيارة من النوع المميز بمحرك يبلغ من القوة حوالي سبعة وأربعين حصان.

عزم الدوران الخاص بالمحرك يبلغ القيمة ثمني وستين نيوتن لكل متر.

حجم السيارة من فئة الهاتشباك.

تساع سيارة من نوع سوزوكي ألتو يبلغ ذروته خلال عشرين ثانية فقط.

المحرك يتوفر بسوزوكي ألتو بسعة تبلغ حوالي ثمانمئة سي سي.

السيارة من النوع المميز الموفر لاستهلاك طاقة الوقود المستخدم.

السيارة من النوع المميز والمعروف بالاقتصادي.

سوزوكي ألتو بالتصميم الياباني الفريد وقوة الأداء مع ميزة المصروفات القليلة لصيانة لسيارة حال احتياجها لذلك.

السيارة تتمتع بنظام التكييف الداخلي المميز والذي يعطي جو ممتاز بداخل المقصورة للسيارة.

قطع غيار تلك السيارة تتوفر بمختلف السوق المحلية وهذا ييسر من تشغيل واستعمال السيارة سوزوكي ألتو.

مميزات السيارة سوزوكي ألتوأسعار سيارة سوزوكي التو

يصل سعر سيارة سوزوكي التو الي 124 ألف جنيه بالمصري ، كما يصل سعرها في السعودية إلي 25 الف ريال .